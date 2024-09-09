09 сентября 2024, 21:45 Спорт Исправиться перед болельщиками: Франция принимает Бельгию в Лиге наций. LIVE Футбол. Лига наций. Группа 2. 2-й тур. Франция — Бельгия. ОНЛАЙН Александр Седов

close Во время полуфинального матча ЧМ-2018 по футболу между сборными Франции и Бельгии, 10 июля 2018 года Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В матче второго тура второй группы 2 в Лиге наций А сборная Франции, уступившая в первом туре итальянцам, на своем поле в Лионе принимает национальную команду Бельгии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Лига наций УЕФА. Лига А. Группа 2. 2-й тур Матч не начался 09 сентября 21:45 Франция 0 : 0 Бельгия Стадион «Групама», Лион, Франция