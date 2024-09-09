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Спорт

Исправиться перед болельщиками: Франция принимает Бельгию в Лиге наций. LIVE

Футбол. Лига наций. Группа 2. 2-й тур. Франция — Бельгия. ОНЛАЙН

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Во время полуфинального матча ЧМ-2018 по футболу между сборными Франции и Бельгии, 10 июля 2018 года

Владимир Астапкович/РИА «Новости»
В матче второго тура второй группы 2 в Лиге наций А сборная Франции, уступившая в первом туре итальянцам, на своем поле в Лионе принимает национальную команду Бельгии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига наций УЕФА. Лига А. Группа 2. 2-й тур
Матч не начался
09 сентября 21:45
Франция
0 : 0
Бельгия
Стадион «Групама», Лион, Франция
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
21:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура группы 2 Лиги наций сборная Франции в Лионе принимает национальную команду Бельгии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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