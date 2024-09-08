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Спорт

Роналду в запасе: Португалия принимает Шотландию в Лиге наций. LIVE

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига А, группа 1. 2 тур. Португалия — Шотландия. ОНЛАЙН

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Carmen Jaspersen/Reuters
Сборная Португалии принимает Шотландию в матче Лиги наций, лидер португальцев Криштиану Роналду остался в запасе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига наций УЕФА. Лига А. Группа 1. 2-й тур
1-й тайм
08 сентября 21:45
Португалия
0 : 1
Шотландия
7' Мактоминей
Стадион «Да Луш», Лиссабон, Португалия
1-й тайм

7' Мактоминей

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'8

Не такого ждали португальские фанаты — Шотландия открывает счет! Мактоминей выскочил из-за спин защитников и головой замкнул заброс из-за угла штрафной — Кошта лишь проводил мяч взглядом!

'7

ГОЛ!!!

'6

Диогу пытался перебросить соперника и таким замысловатым образом сделать передачу партнеру, но мяч улетел за пределы поля.

'5

Сборная Шотландии не собирается отсиживаться на своей половине поля. Два подряд угловых заработали гости, в итоге дело закончилось фолом шотландцев в нападении.

'2

Со старта португальцы забрали инициативу, Ганну уже пришлось вступить в игру — шотландский голкипер прервал атаку соперников. Пока, впрочем, не острую.

'1

Начали! Главный судья — итальянец Маурицио Мариани.

21:40

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду начнет этот матч в запасе. Вот как выглядят стартовые составы команд. Португалия: Кошта, Семеду, Диаш, Антониу Силва, Мендеш, Фернандеш, Пальинья, Бернарду Силва, Нету, Жота, Леау.

Шотландия: Ганн, Ралстон, Хэнли, Маккенна, Робертсон, Гилмор, Маклин, Кристи, Мактоминей, Макгинн, Дайкс.

21:35

Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

21:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча 2 тура группового этапа Лиги наций между сборными Португалии и Шотландии.

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