Не такого ждали португальские фанаты — Шотландия открывает счет! Мактоминей выскочил из-за спин защитников и головой замкнул заброс из-за угла штрафной — Кошта лишь проводил мяч взглядом!
ГОЛ!!!
Диогу пытался перебросить соперника и таким замысловатым образом сделать передачу партнеру, но мяч улетел за пределы поля.
Сборная Шотландии не собирается отсиживаться на своей половине поля. Два подряд угловых заработали гости, в итоге дело закончилось фолом шотландцев в нападении.
Со старта португальцы забрали инициативу, Ганну уже пришлось вступить в игру — шотландский голкипер прервал атаку соперников. Пока, впрочем, не острую.
Начали! Главный судья — итальянец Маурицио Мариани.
Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду начнет этот матч в запасе. Вот как выглядят стартовые составы команд. Португалия: Кошта, Семеду, Диаш, Антониу Силва, Мендеш, Фернандеш, Пальинья, Бернарду Силва, Нету, Жота, Леау.
Шотландия: Ганн, Ралстон, Хэнли, Маккенна, Робертсон, Гилмор, Маклин, Кристи, Мактоминей, Макгинн, Дайкс.
Матч начнется в 21:45 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча 2 тура группового этапа Лиги наций между сборными Португалии и Шотландии.