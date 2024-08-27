Роман Зобнин сбил в подкате Мрезига и получил первую в матче желтую карточку.
ГАМИД АГАЛАРОВ — 0:1! Уверенно развел Селихова и мяч по разным углам. Первый пропущенный мяч «Спартака» в Кубке России в этом сезоне.
ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «СПАРТАКА»!
Опытный Владислав Безбородов рекомендовал Машлякевичу назначить пенальти! Сам побежал к монитору арбитр.
VAR проверяет эпизод на пенальти! Вообще держал Хлусевич Гаджиева рукой! Но, возможно, за штрафной.
Гаджиев упал в штрафной «Спартака», но фола тут Машлякевич не увидел.
Контратака «Спартака» превратилась в позиционную и завершилась мощным ударом Зорина из-за штрафной — Волк сначала погасил мяч в землю, а затем поймал.
Попытка удара Гаджиева после передачи в штрафную заблокирована Абеной.
«Спартак» заработал первый в матче угловой, но подача не привела к удару.
Раскачивается матч. «Спартак» держит мяч, но динамовцы не дают пока забраться в свою штрафную.
Первый фол в матче совершил вцепившийся в руку ставившему корпус и провожавшему мяч к Селихову Абене Агаларов.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Александром Машлякевичем во главе.
А вот стартовый состав махачкалинского «Динамо» от Хасана Биджиева:
Волк, Пальцев, Алибеков, Шумахов, Сундуков, Сандрачук, Мрезиг, Глушков, Гаджиев, Джавад, Агаларов.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович:
Селихов, Хлусевич, Зобнин, Чернов, Абена, Пруцев, Зорин, Игнатов, Зиньковский, Маркиньос, Виллиан Жозе.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на матче третьего тура группы А Пути РПЛ Кубка России. В нем московский «Спартак» принимает «Динамо» из Махачкалы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.