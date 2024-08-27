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Спорт

Матч за лидерство в группе: «Спартак» принимает махачкалинское «Динамо» в Кубке. LIVE

Кубок России. Путь РПЛ. Группа А. 3-й тур. «Спартак» — «Динамо» (Махачкала). ОНЛАЙН

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В матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России московский «Спартак» принимает махачкалинское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. Группа A. 3-й тур
1-й тайм
27 августа 19:30
Спартак М
Москва, Россия
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала, Россия
14' Агаларов
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
1-й тайм

14' Агаларов

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16'

Роман Зобнин сбил в подкате Мрезига и получил первую в матче желтую карточку.

15'

ГАМИД АГАЛАРОВ — 0:1! Уверенно развел Селихова и мяч по разным углам. Первый пропущенный мяч «Спартака» в Кубке России в этом сезоне.

14'

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «СПАРТАКА»!

13'

Опытный Владислав Безбородов рекомендовал Машлякевичу назначить пенальти! Сам побежал к монитору арбитр.

12'

VAR проверяет эпизод на пенальти! Вообще держал Хлусевич Гаджиева рукой! Но, возможно, за штрафной.

11'

Гаджиев упал в штрафной «Спартака», но фола тут Машлякевич не увидел.

10'

Контратака «Спартака» превратилась в позиционную и завершилась мощным ударом Зорина из-за штрафной — Волк сначала погасил мяч в землю, а затем поймал.

8'

Попытка удара Гаджиева после передачи в штрафную заблокирована Абеной.

7'

«Спартак» заработал первый в матче угловой, но подача не привела к удару.

5'

Раскачивается матч. «Спартак» держит мяч, но динамовцы не дают пока забраться в свою штрафную.

2'

Первый фол в матче совершил вцепившийся в руку ставившему корпус и провожавшему мяч к Селихову Абене Агаларов.

1'

Поееееехали! Матч начался.

19:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Александром Машлякевичем во главе.

19:25

А вот стартовый состав махачкалинского «Динамо» от Хасана Биджиева:

Волк, Пальцев, Алибеков, Шумахов, Сундуков, Сандрачук, Мрезиг, Глушков, Гаджиев, Джавад, Агаларов.

19:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович:

Селихов, Хлусевич, Зобнин, Чернов, Абена, Пруцев, Зорин, Игнатов, Зиньковский, Маркиньос, Виллиан Жозе.

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на матче третьего тура группы А Пути РПЛ Кубка России. В нем московский «Спартак» принимает «Динамо» из Махачкалы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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