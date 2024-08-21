Медийный суперклуб 2DROTS, за который выступают известные блогеры, играет с профессиональной командой — костромским «Спартаком» — в матче 1/128 финала Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России. 1/128 финала
Матч не начался
21 августа 19:30
Спартак Кс
Кострома, Россия
0 : 0
2DROTS
Москва, Россия
Стадион «Урожай», Караваево, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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С конца
19:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Начало матча — в 19.30 мск.