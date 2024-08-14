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Реванш за РПЛ: «Крылья Советов» играют со «Спартаком» в Кубке Росии. LIVE

Кубок России. Путь РПЛ. Группа А. 2-й тур. «Крылья Советов» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА Новости
В матче второго тура группы А в Пути РПЛ Кубка России самарские «Крылья Советов» принимают московский «Спартак», которому уже успели недавно уступить в чемпионате. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. Группа A. 2-й тур
Матч не начался
14 августа 19:30
Крылья Советов
Самара, Россия
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «», ,
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России самарские «Крылья Советов» принимают на своем поле московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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