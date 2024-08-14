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Спорт

Битва за лидерство в группе: «Рубин» принимает «Зенит» в Кубке России. LIVE

Кубок России. Путь РПЛ. Группа D. 2-й тур. «Рубин» — «Зенит». ОНЛАЙН

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Александр Гальперин/РИА Новости
В матче второго тура группы В Пути РПЛ Кубка России казанский «Рубин» принимает санкт-петербургский «Зенит». Обе команды выиграли свои первые встречи в турнире. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. Группа D. 2-й тур
1-й тайм
14 августа 17:15
Рубин
Казань, Россия
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
29'

Корнер был разыгран и привел к потере перед штрафной хозяев.

28'

Очередной прострел в штрафную казанцев завершается еще одним угловым.

27'

Снова отличной контратакой отвечает «Рубин». Шабанхаджай получил мяч в левом полуфланге, убрал под правую и пробил в дальний угол низом — Адамов потащил снова.

25'

Сергеев уже продолжает игру, а «Зенит» продолжает контролировать мяч. Темп невысок.

23'

А теперь Сергеев присел на газон и держится за колено. Врачи около него. Но, похоже, что продолжит игру, как Клаудиньо ранее. Правда, тут не было контакта с соперником.

22'

После подачи углового и скидки мяч отскочил к Горшкову, который зарядил намного выше ворот.

21'

Продолжает давить «Зенит», зарабатывая свой второй в матче угловой.

18'

Над получившим по голеностопу Клаудиньо колдуют врачи «Зенита». От Кузнецова досталось бразильцу. По повтору кажется, что был фол, но игра остановлена не была.

17'

Ломовицкий бьет в быстрой атаки «Рубина» почти с линии штрафной по центру, опередив защитников — Адамов в прыжке тащит!

14'

Угловой заработал «Зенит». Нино добрался до мяча и пробил головой — неточно.

13'

Попытка дальнего удара Волкова в позиционной атаке — совсем не получилось.

12'

Невысок пока темп игры, в таком режиме чемпионы страны пока не доставляют проблем хозяевам.

9'

Волков подал в штрафную с правого фланга, Сергеев добрался до мяча, но пробить смог плечом — в Нигматуллина.

6'

Плотно играют футболисты «Рубина», встречают уже на чужой половине поля, что пока серьезно затрудняет «Зениту» продвижение.

4'

Кузнецов справа продрался к воротам «Зенита» после заброса и в борьбе с защитником пробил в сетку с внешней стороны, однако затем раздался свисток об офсайде.

3'

Мяч пока в основном под контролем «Зенита». Но без особых обострений.

1'

Поеееееехали! Матч начался.

17:15

Встречу обслуживает бригада арбитров с Михаилом Черемных из Перми во главе.

17:10

А вот стартовый состав санкт-петербургского «Зенита» от Сергея Семака:

Адамов, Горшков, Нино, Родригао, Волков, Васильев, Ерохин, Клаудиньо, Артур, Мантуан, Сергеев.

17:05

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов:

Нигматуллин, Нижегородов, Ашурматов, Грицаенко, Ломовицкий, Рахмоналиев, Иванов, Зотов, Вада, Кузнецов, Шабанхаджай.

17:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матча второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России казанский «Рубин» принимает на своем поле санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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