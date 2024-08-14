Корнер был разыгран и привел к потере перед штрафной хозяев.
Очередной прострел в штрафную казанцев завершается еще одним угловым.
Снова отличной контратакой отвечает «Рубин». Шабанхаджай получил мяч в левом полуфланге, убрал под правую и пробил в дальний угол низом — Адамов потащил снова.
Сергеев уже продолжает игру, а «Зенит» продолжает контролировать мяч. Темп невысок.
А теперь Сергеев присел на газон и держится за колено. Врачи около него. Но, похоже, что продолжит игру, как Клаудиньо ранее. Правда, тут не было контакта с соперником.
После подачи углового и скидки мяч отскочил к Горшкову, который зарядил намного выше ворот.
Продолжает давить «Зенит», зарабатывая свой второй в матче угловой.
Над получившим по голеностопу Клаудиньо колдуют врачи «Зенита». От Кузнецова досталось бразильцу. По повтору кажется, что был фол, но игра остановлена не была.
Ломовицкий бьет в быстрой атаки «Рубина» почти с линии штрафной по центру, опередив защитников — Адамов в прыжке тащит!
Угловой заработал «Зенит». Нино добрался до мяча и пробил головой — неточно.
Попытка дальнего удара Волкова в позиционной атаке — совсем не получилось.
Невысок пока темп игры, в таком режиме чемпионы страны пока не доставляют проблем хозяевам.
Волков подал в штрафную с правого фланга, Сергеев добрался до мяча, но пробить смог плечом — в Нигматуллина.
Плотно играют футболисты «Рубина», встречают уже на чужой половине поля, что пока серьезно затрудняет «Зениту» продвижение.
Кузнецов справа продрался к воротам «Зенита» после заброса и в борьбе с защитником пробил в сетку с внешней стороны, однако затем раздался свисток об офсайде.
Мяч пока в основном под контролем «Зенита». Но без особых обострений.
Поеееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Михаилом Черемных из Перми во главе.
А вот стартовый состав санкт-петербургского «Зенита» от Сергея Семака:
Адамов, Горшков, Нино, Родригао, Волков, Васильев, Ерохин, Клаудиньо, Артур, Мантуан, Сергеев.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов:
Нигматуллин, Нижегородов, Ашурматов, Грицаенко, Ломовицкий, Рахмоналиев, Иванов, Зотов, Вада, Кузнецов, Шабанхаджай.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матча второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России казанский «Рубин» принимает на своем поле санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.