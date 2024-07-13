А вот стартовый состав «Краснодара» от Мурада Мусаева:
Агкацев, Ленни, Кайо, Тормена, Олусегун, Кривцов, Черников, Сперцян, Са, Батчи, Смолов.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак:
Латышонок, Караваев, Эракович, Родригао, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Глушенков, Кассьерра.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В Волгограде на «Волгоград-Арене» состоится матч за Суперкубок России по футболу. Чемпион страны «Зенит» из Санкт-Петербурга примет занявшего второе место в РПЛ «Краснодар», так как Кубок выиграл тоже «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.