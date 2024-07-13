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Спорт

Старт сезона: «Зенит» и «Краснодар» бьются за Суперкубок в Волгограде. LIVE

Суперкубок. «Зенит» — «Краснодар». ОНЛАЙН

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Виталий Тимкив/РИА Новости
В матче за Суперкубок России «Зенит» и «Краснодар», занявшие в прошлом сезоне два первых места в Российской премьер-лиге, бьются в Волгограде. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
OLIMPBET Суперкубок России 2024. Финал
Матч не начался
13 июля 20:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Краснодар
Краснодар, Россия
Стадион «Волгоград Арена», Волгоград, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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20:25

А вот стартовый состав «Краснодара» от Мурада Мусаева:

Агкацев, Ленни, Кайо, Тормена, Олусегун, Кривцов, Черников, Сперцян, Са, Батчи, Смолов.

20:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак:

Латышонок, Караваев, Эракович, Родригао, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Глушенков, Кассьерра.

20:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В Волгограде на «Волгоград-Арене» состоится матч за Суперкубок России по футболу. Чемпион страны «Зенит» из Санкт-Петербурга примет занявшего второе место в РПЛ «Краснодар», так как Кубок выиграл тоже «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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