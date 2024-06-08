Гвардиол на замахе убрал Далота и пробил в ближний угол, Кошта потащил.
Удар Крамарича блокирует голкипер сборной Португалии, опасный момент снова у ворот хозяев.
Поехала нога у Нуну Мендеша — португалец растянулся на шпагат рядом с хорватской штрафной, благо ничего себе не потянул.
Бернарду Силва опустился в оборонительную линию своей команды, пытаясь из глубины разгонять атаки португальцев.
Половина первого тайма позади — пока чаще с мячом находятся португальцы, но из позиционные атаки пока ни к чему не приводят.
Неудачно разыграли угловой хорваты, атака оказалась загублена.
101 передача у португальцев против 76 у хорватов к этому моменту.
Бруну Фернандеш отважился на удар с дальней дистанции, но мяч ушел выше. Да и офсайд до этого был зафиксирован.
А вот теперь с левой ноги в створ Майер пробил, Кошта на месте!
Ловро Майер неточный удар с правой ноги наносит.
ГОООООООООООООООЛ! Открывает счет точным ударом в нижний левый угол капитан хорватской команды, 1:0!
И все же судья подтверждает свое решение! У мяча Лука Модрич.
Но пока спешить не будем, идет видеопросмотр момента на VAR.
Пенальти в ворота сборной Португалии! Витинья нарушил правила против Ковачича, зацепив того ногой в собственной штрафной.
Стартовые минуты игры остаются за португальцами.
Игра началась! Поехали!
Хорватия: Доминик Ливакович, Йошко Гвардиол, Марин Понграчич, Йосип Шутало, Йосип Станишич, Марсело Брозович, Лука Модрич, Матео Ковачич, Ловро Майер, Мартин Крамарич, Анте Будимир.
Португалия: Диогу Кошта, Диогу Дало, Рубен Диаш, Гонсалу Инасиу, Нуну Мендеш, Бруну Фернандеш, Жоау Пальинья, Витинья, Бернарду Силва, Жоау Феликс, Гонсалу Рамуш.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня Португалия играет со сборной Хорватии. Начало матча — в 19:45 мск.