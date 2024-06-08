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Спорт

Роналду против Модрича: Португалия играет с Хорватией. LIVE

Футбол. Контрольные матчи. Португалия — Хорватия. ОНЛАЙН

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эпизод матча Хорватия - Португалия

эпизод матча Хорватия - Португалия

Reuters
В товарищеском матче сборная Португалии встречается с командой Хорватии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Товарищеские матчи (сборные) - 2024. Товарищеские матчи
1-й тайм
08 июня 19:45
Португалия
0 : 1
Хорватия
8' Модрич
Стадион «», ,
1-й тайм

8' Модрич

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'34

Гвардиол на замахе убрал Далота и пробил в ближний угол, Кошта потащил.

'33

Удар Крамарича блокирует голкипер сборной Португалии, опасный момент снова у ворот хозяев.

'31

Поехала нога у Нуну Мендеша — португалец растянулся на шпагат рядом с хорватской штрафной, благо ничего себе не потянул.

'28

Бернарду Силва опустился в оборонительную линию своей команды, пытаясь из глубины разгонять атаки португальцев.

'25

Половина первого тайма позади — пока чаще с мячом находятся португальцы, но из позиционные атаки пока ни к чему не приводят.

'22

Неудачно разыграли угловой хорваты, атака оказалась загублена.

'19

101 передача у португальцев против 76 у хорватов к этому моменту.

'16

Бруну Фернандеш отважился на удар с дальней дистанции, но мяч ушел выше. Да и офсайд до этого был зафиксирован.

'13

А вот теперь с левой ноги в створ Майер пробил, Кошта на месте!

'11

Ловро Майер неточный удар с правой ноги наносит.

'8

ГОООООООООООООООЛ! Открывает счет точным ударом в нижний левый угол капитан хорватской команды, 1:0!

'8

И все же судья подтверждает свое решение! У мяча Лука Модрич.

'7

Но пока спешить не будем, идет видеопросмотр момента на VAR.

'6

Пенальти в ворота сборной Португалии! Витинья нарушил правила против Ковачича, зацепив того ногой в собственной штрафной.

'3

Стартовые минуты игры остаются за португальцами.

19:46

Игра началась! Поехали!

19:40

Хорватия: Доминик Ливакович, Йошко Гвардиол, Марин Понграчич, Йосип Шутало, Йосип Станишич, Марсело Брозович, Лука Модрич, Матео Ковачич, Ловро Майер, Мартин Крамарич, Анте Будимир.

19:35

Португалия: Диогу Кошта, Диогу Дало, Рубен Диаш, Гонсалу Инасиу, Нуну Мендеш, Бруну Фернандеш, Жоау Пальинья, Витинья, Бернарду Силва, Жоау Феликс, Гонсалу Рамуш.

19:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня Португалия играет со сборной Хорватии. Начало матча — в 19:45 мск.

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