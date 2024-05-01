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Старейшее дерби страны в Кубке: «Динамо» принимает «Спартак» в битве на вылет. LIVE

Кубок России. Путь регионов. Полуфинал. «Динамо» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА Новости
В полуфинальном матче Пути регионов Кубка России московское «Динамо» принимает на своем поле «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
1-й тайм
01 мая 18:00
Динамо М
Москва, Россия
0 : 2
Спартак М
Москва, Россия
9' Соболев
39' Игнатов
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм

9' Соболев

39' Игнатов

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45

Бителло подал угловой, но спартаковцы выиграли борьбу в воздухе, а потом Денисов выбил мяч из штрафной.

'43

ГОООООООООООООООООООООЛ! Михаил Игнатов — 0:2! А офсайда-то не было! Мяч засчитан!

'40

Селихов сделал длинную передачу, Соболев скинул головой, а Игнатов оторвался от защиты и пробил низом под рукой Шунину. VAR проверяет эпизод — был ли офсайд действительно, или же гол честный?!

'39

А тут спартаковцы неожиданно провели атаку, и Игнатов забил! Но был офсайд!

'37

Разыграли передачей на линию штрафной Карраскалю динамовцы. Колумбиец пробил после обработки — неточно.

'36

«Спартак» стоит на своей половине поля, «Динамо» позиционно атакует большими силами. Но даже до ударов пока дело не доходит.

'33

«Динамо» давит в последние минуты, но «Спартак» довольно уверенно справляется. В рабочем режиме.

'31

Селихов классно ногой прерывает опасный прострел Карраскаля низом, но потом звучит свисток — рукой подыграл себе Хорхе.

'30

Приличный дальний удар Карраскаля по уходящей от Селихова траектории — но и от ворот тоже.

'29

Но нет. С Соболевым все в порядке, и он сейчас вернется на поле, а игра возобновлена — пенальти в ворота «Спартака» нет.

'28

Пауза в игре после остановки. Тут Соболеву досталось по ногам, но могут и эпизод со столкновением Бителло и Бонгонды в спартаковской штрафной проверить.

'27

Бителло после углового на скорости подбирал мяч в штрафной и упал, но пенальти нет.

'26

Чавес пробил со штрафного, но мяч рикошетом от стоявшего в стенке Мартинса улетел на угловой.

'25

Селихов под прессингом Смолова убрал мяч под себя, оставив форварда не у дел.

'24

Денисов грамотно остановил Карраскаля у лицевой линии, даже угловой не дав заработать динамовцу.

'23

Нгамале собрал на себе нескольких соперников и заработал штрафной, но это в центре поля.

'20

«Спартак» подал с фланга штрафной, но хозяева, пусть и не без приключений, выиграли борьбу в своих владениях.

'18

Лаксальт перехватил мяч и организовал контратаку. Сделал неточный пас, но подобрал отскок и все-таки доставил налево Карраскалю, который подал в руки Селихову.

'16

Динамовцы довольно высоко сейчас прессингуют, но Селихов и защитники «Спартака» справляются под давлением.

'14

А забил «Спартак» в меньшинстве, между прочим: только сейчас уже покинувшего поле Срджана Бабича заменил Павел Маслов.

'13

Кстати, и после забитого мяча «Спартаковцы» держат владение и контролируют все происходящее на поле.

'11

Гол проверяли на офсайд, но все было чисто. Мяч засчитан!

'9

ГОООООООООООООООЛ! Александр Соболев — 0:1! Позиционная атака «Спартака» с выигранной Хлусевичем борьбой на левом фланге закончилась подачей Игнатова. Мяч перелетел защитников, а оказавшийся у них за спинами Соболев головой кивнул в противоход без шансов для Шунина!

'8

Ну а пока динамовцы очень неудачно подали угловой, чуть не нарвались на опасную контратаку.

'8

Игру Бабич точно продолжить не сможет. Будет замена.

'7

А тем временем Бабич лежит на газоне. Держится за заднюю поверхность бедра...

'6

Нгамале на скорости обогнал после закидушки Бабича и подал в центр вратарской, где Дуарте выбил мяч на первый в матче угловой.

'5

Снова мяч у «Спартака», но выход из обороны, подготовка фундамента позиционного наступления дается красно-белым тяжело пока.

'3

Спартаковцы владели мячом на первых минутах, но пока не смогли довести свои атаки до ударов. Теперь пробуют динамовцы.

'1

Поеееееееееееееееееехали! Матч начался.

18:00

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Сегодня игра идет на победу — проигравший вылетает из турнира. В случае ничьей нас ждет серия пенальти. Без дополнительного времени.

17:55

А вот стартовый состав от исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича:

Селихов, Денисов, Чернов, Бабич, Дуарте, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Игнатов, Бонгонда, Соболев.

17:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Динамо» Марцел Личка:

Шунин, Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Маричаль, Лаксальт, Чавес, Карраскаль, Бителло, Нгамале, Смолов.

17:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В полуфинальном матче Пути регионов Кубка России московское «Динамо» примет в дерби «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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