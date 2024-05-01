Бителло подал угловой, но спартаковцы выиграли борьбу в воздухе, а потом Денисов выбил мяч из штрафной.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Михаил Игнатов — 0:2! А офсайда-то не было! Мяч засчитан!
Селихов сделал длинную передачу, Соболев скинул головой, а Игнатов оторвался от защиты и пробил низом под рукой Шунину. VAR проверяет эпизод — был ли офсайд действительно, или же гол честный?!
А тут спартаковцы неожиданно провели атаку, и Игнатов забил! Но был офсайд!
Разыграли передачей на линию штрафной Карраскалю динамовцы. Колумбиец пробил после обработки — неточно.
«Спартак» стоит на своей половине поля, «Динамо» позиционно атакует большими силами. Но даже до ударов пока дело не доходит.
«Динамо» давит в последние минуты, но «Спартак» довольно уверенно справляется. В рабочем режиме.
Селихов классно ногой прерывает опасный прострел Карраскаля низом, но потом звучит свисток — рукой подыграл себе Хорхе.
Приличный дальний удар Карраскаля по уходящей от Селихова траектории — но и от ворот тоже.
Но нет. С Соболевым все в порядке, и он сейчас вернется на поле, а игра возобновлена — пенальти в ворота «Спартака» нет.
Пауза в игре после остановки. Тут Соболеву досталось по ногам, но могут и эпизод со столкновением Бителло и Бонгонды в спартаковской штрафной проверить.
Бителло после углового на скорости подбирал мяч в штрафной и упал, но пенальти нет.
Чавес пробил со штрафного, но мяч рикошетом от стоявшего в стенке Мартинса улетел на угловой.
Селихов под прессингом Смолова убрал мяч под себя, оставив форварда не у дел.
Денисов грамотно остановил Карраскаля у лицевой линии, даже угловой не дав заработать динамовцу.
Нгамале собрал на себе нескольких соперников и заработал штрафной, но это в центре поля.
«Спартак» подал с фланга штрафной, но хозяева, пусть и не без приключений, выиграли борьбу в своих владениях.
Лаксальт перехватил мяч и организовал контратаку. Сделал неточный пас, но подобрал отскок и все-таки доставил налево Карраскалю, который подал в руки Селихову.
Динамовцы довольно высоко сейчас прессингуют, но Селихов и защитники «Спартака» справляются под давлением.
А забил «Спартак» в меньшинстве, между прочим: только сейчас уже покинувшего поле Срджана Бабича заменил Павел Маслов.
Кстати, и после забитого мяча «Спартаковцы» держат владение и контролируют все происходящее на поле.
Гол проверяли на офсайд, но все было чисто. Мяч засчитан!
ГОООООООООООООООЛ! Александр Соболев — 0:1! Позиционная атака «Спартака» с выигранной Хлусевичем борьбой на левом фланге закончилась подачей Игнатова. Мяч перелетел защитников, а оказавшийся у них за спинами Соболев головой кивнул в противоход без шансов для Шунина!
Ну а пока динамовцы очень неудачно подали угловой, чуть не нарвались на опасную контратаку.
Игру Бабич точно продолжить не сможет. Будет замена.
А тем временем Бабич лежит на газоне. Держится за заднюю поверхность бедра...
Нгамале на скорости обогнал после закидушки Бабича и подал в центр вратарской, где Дуарте выбил мяч на первый в матче угловой.
Снова мяч у «Спартака», но выход из обороны, подготовка фундамента позиционного наступления дается красно-белым тяжело пока.
Спартаковцы владели мячом на первых минутах, но пока не смогли довести свои атаки до ударов. Теперь пробуют динамовцы.
Поеееееееееееееееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Сегодня игра идет на победу — проигравший вылетает из турнира. В случае ничьей нас ждет серия пенальти. Без дополнительного времени.
А вот стартовый состав от исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича:
Селихов, Денисов, Чернов, Бабич, Дуарте, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Игнатов, Бонгонда, Соболев.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Динамо» Марцел Личка:
Шунин, Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Маричаль, Лаксальт, Чавес, Карраскаль, Бителло, Нгамале, Смолов.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В полуфинальном матче Пути регионов Кубка России московское «Динамо» примет в дерби «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.