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Конечная для Абаскаля? «Спартак» проигрывает «Оренбургу» дома. LIVE

Футбол. Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. «Спартак» — «Оренбург». ОНЛАЙН

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Григорий Сысоев/РИА Новости
В ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России московский «Спартак» на «Лукойл Арене» принимает «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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1-й тайм
14 марта 18:00
Спартак М
Москва, Россия
0 : 1
Оренбург
Оренбург, Россия
10' Горбани
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
1-й тайм

10' Горбани 14' Гойкович

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'20

Кеняйкин вытянул на себя Соболева и забрал мяч в руки прям перед его носом.

'17

Отличный удар с дальней дистанции у Зиньковского получается, но чуть-чуть Антону точности не хватает.

'14

Первое предупреждение в матче получает Ренато Гойкович.

'12

Болельщики «Спартака» встретили пропущенный мяч не свистом, а поддержкой команды. «Гол, «Спартак», забей!» — звучит с сектора D «Лукойл Арены».

'10

ГООООООООООООООООООООЛ! А если быть точнее, автогол! Причем второй подряд у «Спартака»! Мяч головой в свои ворота после удара срезает Срджан Бабич, диктор по стадиону объявляет, что взятие ворот засчитано на Мохаммада Горбани.

'8

Соболев вбегает в штрафную и в два касания переправляет мяч в перекладину после заброса от Пруцева! Шикарный шанс упускает «Спартак»!

'7

Гойкович головой прервал подачу Зиньковского в направлении Угальде.

'5

Первый угловой в матче исполнили оренбуржцы, причем сделали это довольно посредственно.

'3

Cтартовые минуты игры остаются за хозяевами. Напомним, что именно им предстоит отыгрывать отставание в один мяч.

18:02

Игра началась! Поехали!

17:55

«Оренбург»: Кеняйкин, Полуяхтов, Гойкович, Сиваков, Сидоров, Прохин, Горбани, Флорентин, Гюрлюк, Марин, Куэро.

17:50

«Спартак»: Селихов, Зобнин, Чернов, Бабич, Хлусевич, Пруцев, Умяров, Медина, Зиньковский, Соболев, Угальде.

17:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором московский «Спартак» принимает «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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