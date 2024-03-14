'10

ГООООООООООООООООООООЛ! А если быть точнее, автогол! Причем второй подряд у «Спартака»! Мяч головой в свои ворота после удара срезает Срджан Бабич, диктор по стадиону объявляет, что взятие ворот засчитано на Мохаммада Горбани.