Кеняйкин вытянул на себя Соболева и забрал мяч в руки прям перед его носом.
Отличный удар с дальней дистанции у Зиньковского получается, но чуть-чуть Антону точности не хватает.
Первое предупреждение в матче получает Ренато Гойкович.
Болельщики «Спартака» встретили пропущенный мяч не свистом, а поддержкой команды. «Гол, «Спартак», забей!» — звучит с сектора D «Лукойл Арены».
ГООООООООООООООООООООЛ! А если быть точнее, автогол! Причем второй подряд у «Спартака»! Мяч головой в свои ворота после удара срезает Срджан Бабич, диктор по стадиону объявляет, что взятие ворот засчитано на Мохаммада Горбани.
Соболев вбегает в штрафную и в два касания переправляет мяч в перекладину после заброса от Пруцева! Шикарный шанс упускает «Спартак»!
Гойкович головой прервал подачу Зиньковского в направлении Угальде.
Первый угловой в матче исполнили оренбуржцы, причем сделали это довольно посредственно.
Cтартовые минуты игры остаются за хозяевами. Напомним, что именно им предстоит отыгрывать отставание в один мяч.
Игра началась! Поехали!
«Оренбург»: Кеняйкин, Полуяхтов, Гойкович, Сиваков, Сидоров, Прохин, Горбани, Флорентин, Гюрлюк, Марин, Куэро.
«Спартак»: Селихов, Зобнин, Чернов, Бабич, Хлусевич, Пруцев, Умяров, Медина, Зиньковский, Соболев, Угальде.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором московский «Спартак» принимает «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.