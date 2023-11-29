Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.
А вот стартовый состав московского «Спартака» от Гильермо Абаскаля:
Селихов, Хлусевич, Чернов, Бабич, Рябчук, Лайкин, Умяров, Мартинс, Игнатов, Бонгонда, Соболев.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия:
Кеняйкин, Сидоров, Хотулев, Сиваков, Полуяхтов, Башич, Михайлов, Титков, Оганесян, Ковалев, Куэро.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России «Оренбург» на своем поле принимает московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.