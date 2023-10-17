17 октября 2023, 21:45 Спорт Исправиться за осечку с украинцами: Англия бьется с Италией за выход на Евро. LIVE Евро-2024. Квалификация. Группа С. 8-й тур. Англия — Италия. ОНЛАЙН Александр Седов

close 100% Игрок сборной Англии Гарри Кейн после нереализованного пенальти в мачте против сборной Франции на Чемпионате мира-2022 в Катаре Dylan Martinez/Reuters

Сборная Англии принимает на «Уэмбли» команду Италии в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы — 2024. В прошлом матче англичане потеряли очки в матче с Украиной, сыграв вничью 1:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа C. 8-й тур Матч не начался 17 октября 21:45 Англия 0 : 0 Италия Стадион «Уэмбли», Лондон, Англия