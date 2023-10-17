Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:30
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня Англия примет Италию в матче отбора на Евро. Начало встречи — в 21.45 мск.
Игрок сборной Англии Гарри Кейн после нереализованного пенальти в мачте против сборной Франции на Чемпионате мира-2022 в КатареDylan Martinez/Reuters
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня Англия примет Италию в матче отбора на Евро. Начало встречи — в 21.45 мск.