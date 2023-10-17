Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Спорт

Исправиться за осечку с украинцами: Англия бьется с Италией за выход на Евро. LIVE

Евро-2024. Квалификация. Группа С. 8-й тур. Англия — Италия. ОНЛАЙН

close
100%
Игрок сборной Англии Гарри Кейн после нереализованного пенальти в мачте против сборной Франции на Чемпионате мира-2022 в Катаре

Игрок сборной Англии Гарри Кейн после нереализованного пенальти в мачте против сборной Франции на Чемпионате мира-2022 в Катаре

Dylan Martinez/Reuters
Сборная Англии принимает на «Уэмбли» команду Италии в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы — 2024. В прошлом матче англичане потеряли очки в матче с Украиной, сыграв вничью 1:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЧЕ-2024 - квалификация. Группа C. 8-й тур
Матч не начался
17 октября 21:45
Англия
0 : 0
Италия
Стадион «Уэмбли», Лондон, Англия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня Англия примет Италию в матче отбора на Евро. Начало встречи — в 21.45 мск.

Картина дня
Западу пообещали зеркальный ответ на использование замороженных активов России
В США объяснили тайную передачу ракет ATACMS Украине
Россиянка отказалась от проверки вещей на вокзале и назвала себя террористкой
Коллега Сивохо рассказал о болезнях шоумена
Бритни Спирс была беременна от Джастина Тимберлейка
Аналитики ЦБ допускают инфляцию выше семи процентов в России
Путин назвал партнерство между Россией и Пакистаном дружественным
Новости и материалы
Выдача льготных ипотечных кредитов в России достигла рекорда
Журналисты кремлевского пула раскрыли необычную привычку Путина в поездках
США поставили Украине все обещанные танки Abrams
Фигуристка Трусова назвала две свои фобии
Климатологи предупредили о новом рекорде парниковых выбросов в 2023 году
ВСУ обстреляли из танка село в Брянской области
Livan может начать выпуск автомобилей в РФ
Бывший игрок сборной России предсказал счет в матче Англии с Италией
Результат игры сборной России против Кении не стали называть позорным
Экс-советник Пентагона призвал США взять инициативу в палестино-израильском конфликте
Фридман оспорил в суде запрет тратить деньги на содержание особняка в Лондоне
Болгария хочет сократить доходы «Газпрома» от транзита газа в Европу
Бренды из Индии и Китая примут участие в Московской неделе интерьера и дизайна
Россиянам рассказали, какое жилье можно купить по семейной ипотеке
Россиянин изнасиловал восемь школьниц под мостом в Липецке
Полицейский при досмотре застрелил мужчину, который отсидел 16 лет ни за что
Toyota анонсировала электрическое спорткупе FT-Se
Зеленский подтвердил применение ВСУ американских ATACMS
Все новости
Стало известно о повреждении еще одного кабеля в Балтийском море
«Самая счастливая мама»: москвичку с 15 детьми заподозрили в торговле людьми
Уголовное дело о торговле людьми возбудили против москвички с 15 детьми
«Силы сопротивления теряют терпение». Иран пригрозил Израилю гневом всех мусульман
Хаменеи: никто не остановит мусульман, если Израиль продолжит преступления
Очевидец: дважды переехавшая жительницу Щелково женщина сказала, что пострадавшую «ей подбросили»
«Ничтожные вбросы»: МИД РФ счел резолюцию ПАСЕ по срокам президентства Путина нелегитимной
Захарова отреагировала на резолюцию ПАСЕ по срокам президентства Путина
Появилась деликатная информация: к повреждению Balticconnector может быть причастно судно Китая
Postimees: к ЧП на газопроводе Balticconnector может быть причастно судно КНР
Жена Стивена Хокинга и «технологический динозавр»: Фелисити Джонс – 40
«Ведет себя как королева»: дипломаты ЕС обвиняют фон дер Ляйен в превышении полномочий
Politico: в ЕС обвинили главу ЕК фон дер Ляйен в превышении полномочий
Соратник Зеленского и звезда КВН: 54-летнего Сергея Сивохо отключили от системы поддержки жизни
Представители украинского шоумена Сивохо подтвердили его смерть на 55 году жизни
Сервисы, рестораны и дешевое молоко: что удивило вернувшихся в Россию релокантов
Релоканты рассказали о впечатлениях после возвращения в Россию и жизни за рубежом
Дело об убийстве военкора Владлена Татарского передали в суд
ГП РФ утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве Татарского
«Падение дома Ашеров». Как из литературы Эдгара Аллана По сделали готических «Наследников»
На Netflix вышли все серии «Падения дома Ашеров» по Эдгару Аллану По
«Политический аллерген»: в Госдуме пообещали проверить Чубайса на вывод капитала из России
Депутат Госдумы Хамзаев предложил проверить Чубайса на вывод капитала из России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий