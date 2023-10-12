Блокирует Баринов дальний удар Нтчама. Пушкой зарядил.
Чалов остался лежать в штрафной Камеруна после атаки сборной России. Но сейчас уже поднялся с помощью голкипера, игра даже не останавливалась. А мяч у Камеруна.
Хороший перевод на левый фланг на ход Нгамале. Тот принял мяч и мог обострять, но попал в спорный офсайд.
Камерун плотно забрал инициативу и территорию, атакуя позиционно. Сборная России вжата в свою половину поля.
Российские защитники не разобрались и подарили Мбемо чистый выход один на один. Но там надо было еще догнать мяч. Форвард это сделал, но Сафонов успел сократить угол обстрела и отразил выстрел в упор.
Еще одна атака Камеруна. Опять быстрая. Передача по правому флангу, на которую рванул Мбемо. Делал вингер прострел уже из штрафной, но Сафонов мяч поймал.
Немножко упал темп, как будто взяли паузу команды.
После подачи камерунского углового россияне выиграли силовую борьбу в своей штрафной без нарушения правил.
Потеряла мяч перед своей штрафной сборная России, снова вывели на ударную позицию в штрафной Абубакара. Бил форвард «Бешикташа» с острого угла с близкого расстояния, но Глебов в подкате заблокировал.
А теперь Абубакар получил передачу на ход, прошел к штрафной и плотно пробил с ее линии — Сафонов отбил в прыжке!
С преимуществом сборной России проходит игра в первые минуты.
Первый угловой сборной России разыграли Сильянов с Кузяевым. Закончилось все мягким забросом от Пиняева из глубины в камерунскую штрафную — в руки Ондоа.
Ух-ты, Обляков получил мяч в 35 метрах от ворот, чуть продвинулся после паса Далера Кузяева вперед и плотно пробил в дальний угол — мяч вонзился в штангу и пролетел за спиной вратаря, но не попал в ворота!
Пиняев не устоял на ногах в чужой штрафной, обрабатывая мяч грудью после заброса. В борьбе с Кастеллетто был форвард «Локомотива». Но фола не было.
Прессингуют россияне соперников. Но Ондоа, которому мяч отдали назад защитники, потрясающе хладнокровно разбирается, делая точный пас низом в центр.
Россия идет вперед и зарабатывает штрафной на правом фланге. Подача Облякова идет во вратарскую, но камерунский голкипер выбивает кулаками.
Поееехали! Матч начался!
Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Халидом Салихом Аль-Тураисом из Саудовской Аравии. Встреча проходит на стадионе «ВТБ-Арена», домашнем для московского «Динамо».
А вот стартовый состав «Неукротимых львов» — сборной Камеруна: Ондоа, Мукуди, Гонсалес, Толо, Кастеллетто, Кунде, Ондуа, Нтчам, Нгамале, Мбемо, Абубакар.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной России Валерий Карпин:
Сафонов, Волков, Осипенко, Солдатенков, Сильянов, Глебов, Баринов, Кузяев, Обляков, Чалов, Пиняев.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на товарищеском матче между сборными России и Камеруна, который пройдет в Москве. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.