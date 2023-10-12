Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Спорт

Матч с сильным соперником: Россия против Камеруна в Москве. LIVE

Футбол. Товарищеский матч. Россия — Камерун. ОНЛАЙН

close
100%
Сборная России по футболу
В товарищеском матче в Москве сборная России по футболу принимает национальную команду Камеруна. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи
1-й тайм
12 октября 19:00
Россия
0 : 0
Камерун
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'28

Блокирует Баринов дальний удар Нтчама. Пушкой зарядил.

'27

Чалов остался лежать в штрафной Камеруна после атаки сборной России. Но сейчас уже поднялся с помощью голкипера, игра даже не останавливалась. А мяч у Камеруна.

'25

Хороший перевод на левый фланг на ход Нгамале. Тот принял мяч и мог обострять, но попал в спорный офсайд.

'23

Камерун плотно забрал инициативу и территорию, атакуя позиционно. Сборная России вжата в свою половину поля.

'20

Российские защитники не разобрались и подарили Мбемо чистый выход один на один. Но там надо было еще догнать мяч. Форвард это сделал, но Сафонов успел сократить угол обстрела и отразил выстрел в упор.

'19

Еще одна атака Камеруна. Опять быстрая. Передача по правому флангу, на которую рванул Мбемо. Делал вингер прострел уже из штрафной, но Сафонов мяч поймал.

'16

Немножко упал темп, как будто взяли паузу команды.

'14

После подачи камерунского углового россияне выиграли силовую борьбу в своей штрафной без нарушения правил.

'13

Потеряла мяч перед своей штрафной сборная России, снова вывели на ударную позицию в штрафной Абубакара. Бил форвард «Бешикташа» с острого угла с близкого расстояния, но Глебов в подкате заблокировал.

'11

А теперь Абубакар получил передачу на ход, прошел к штрафной и плотно пробил с ее линии — Сафонов отбил в прыжке!

'10

С преимуществом сборной России проходит игра в первые минуты.

'9

Первый угловой сборной России разыграли Сильянов с Кузяевым. Закончилось все мягким забросом от Пиняева из глубины в камерунскую штрафную — в руки Ондоа.

'8

Ух-ты, Обляков получил мяч в 35 метрах от ворот, чуть продвинулся после паса Далера Кузяева вперед и плотно пробил в дальний угол — мяч вонзился в штангу и пролетел за спиной вратаря, но не попал в ворота!

'5

Пиняев не устоял на ногах в чужой штрафной, обрабатывая мяч грудью после заброса. В борьбе с Кастеллетто был форвард «Локомотива». Но фола не было.

'3

Прессингуют россияне соперников. Но Ондоа, которому мяч отдали назад защитники, потрясающе хладнокровно разбирается, делая точный пас низом в центр.

'2

Россия идет вперед и зарабатывает штрафной на правом фланге. Подача Облякова идет во вратарскую, но камерунский голкипер выбивает кулаками.

'1

Поееехали! Матч начался!

19:00

Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Халидом Салихом Аль-Тураисом из Саудовской Аравии. Встреча проходит на стадионе «ВТБ-Арена», домашнем для московского «Динамо».

18:55

А вот стартовый состав «Неукротимых львов» — сборной Камеруна: Ондоа, Мукуди, Гонсалес, Толо, Кастеллетто, Кунде, Ондуа, Нтчам, Нгамале, Мбемо, Абубакар.

18:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной России Валерий Карпин:

Сафонов, Волков, Осипенко, Солдатенков, Сильянов, Глебов, Баринов, Кузяев, Обляков, Чалов, Пиняев.

18:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на товарищеском матче между сборными России и Камеруна, который пройдет в Москве. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Картина дня
МОК отстранил Олимпийский комитет России
ВВС Израиля сбросили около 6000 бомб на объекты ХАМАС
США разрешили ряд операций с внесенными в санкционный список нефтетанкерами
Путин поручил установить ответственность для бизнеса за вредные выбросы
Харламов и Федункив подарили голоса героям «Кентервильского привидения»
Минфин США опубликовал инструкции по нефтяному эмбарго
Путин поручил рассмотреть создание Центрально-Евразийского коридора
Новости и материалы
Стало известно число погибших россиян в ходе боевых действий на юге Израиля
В МОК рассказали, как будет проходить процесс восстановления ОКР
Глава Пентагона Остин может посетить Израиль 13 октября
Кейт Миддлтон вышла на публику в наряде за $320
Путин рекомендовал разработать программу развития туризма Красноярского края
Российский артист спел на фестивале в Италии
Кандидат в президенты США раскритиковал Трампа за слова о «Хезболле»
ХАМАС вел тщательную подготовку к операции против Израиля
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Пенсионерка похудела до 44 кг из-за редкого поражения сосудов
Президент Палестины призвал обоюдно освободить пленных
В сторону Израиля выпущены три ракеты из Ливана
В США выросли запасы нефти
Питт обвинил Джоли в сговоре с российским олигархом
Воздушная тревога объявлена в израильском городе Метула
Биржевые цены на газ в Европе растут третий день подряд
В Госдуме резко отреагировали на решение МОК отстранить ОКР
Ирина Шейк вышла на публику без брюк
Все новости
От штрафов до девяти лет тюрьмы. Как будут наказывать россиян за сбор редких грибов
В России ужесточили наказание за сбор краснокнижных грибов
Путин и Алиев начали встречу в Бишкеке
Израиль ударил по аэропортам в Сирии. Нетаньяху запретил об этом говорить
Из-за атаки Израиля приостановили работу аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии
«Одной ракетой похоронило все село»: МИД Чехии вызвал посла России из-за удара по украинской Грозе
МИД Чехии вызвал посла РФ из-за якобы ударов России по украинскому селу Гроза
На стартующем в США ЧМ по «Доте» россиян больше кого-либо еще. Как так получилось?
На чемпионате мира по Dota 2 в США выступят 19 россиян
Что будет с курсом рубля после указа Путина о продаже валютной выручки
Аналитик Трифонов исключил укрепление курса рубля до 60 рублей за доллар
Более тысячи погибших. Как выглядит сектор Газа спустя пять дней войны
«Москвич 6» предложили за 2,6 млн рублей. Что можно купить за те же деньги
Эксперт Каменский назвал ценовые альтернативы для лифтбэка «Москвич 6»
Почему «по-настоящему новый Ближний Восток» опять не получился
Атака ХАМАС на Израиль будет иметь долгосрочные последствия для Ближнего Востока
Brent по $100 к концу года. Как это скажется на России
Аналитик Васильев допустил, что в октябре баррель Brent будет стоить $80-90
Орден Почета и встреча глав СНГ. Зачем Путин поехал в Киргизию
Владимир Путин возложил венок к мемориалу «Ата-Бейит» в Бишкеке
«Отжимание денег у покупателей»: Wildberries ввел комиссию за оплату картами Visa и MasterCard
Wildberries начал взимать комиссию в 3% при оплате покупок картами Visa и Mastercard
Бомбежка Газы, заложники-израильтяне под землей. Как развивается война Израиля и ХАМАС
Глава Минобороны Израиля Галант: с 7 октября в страну проникли тысячи боевиков ХАМАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий