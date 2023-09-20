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Спорт

Сражение в Кубке России: ЦСКА принимает «Сочи». LIVE

Футбол. Кубок России. Группа А. 4-й тур. ЦСКА — «Сочи». ОНЛАЙН

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Московский ЦСКА принимает «Сочи» в матче группового этапа Кубка России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Кубок России. Группа A
1-й тайм
20 сентября 15:00
ЦСКА
Москва, Россия
0 : 0
Сочи
Сочи, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'12

Файзуллаев шикарно принял мяч от Облякова на линии штрафной «Сочи», одним движением обыграл опытнейшего Юсупова и нанес удар! Однако получилось прямо по центру, и Гойло спокойно забрал мяч.

'10

Кисляк отлично открылся в штрафной «Сочи» под прострел с правого фланга, но растерялся и не нанес удар в нужный момент! В результате защитники южан сумели вынести мяч.

'9

«Сочи» очень дерзко большими силами прессингует армейцев возле чужой штрафной. Однако отобрать мяч это не помогает — игроки ЦСКА технично выходят из-под прессинга.

'7

Юсупов протащил мяч в штрафную ЦСКА, однако туда уже успели вернуться все защитники, и хавбеку «Сочи» пришлось пасовать назад.

'5

«Сочи» организовал подачу в штрафную ЦСКА с правого фланга. Мелкадзе пытался открыться из-за спины Мухина, но Тороп оказался в нужной позиции и уверенно забрал мяч в руки.

'3

ЦСКА больше владеет мячом на первых минутах и уже организовал неплохой подход к воротам по левому флангу, но голкипер «Сочи» Гойло успел к мячу первым и закрыл его своим телом.

'1

Матч начался! Ждем яркой игры и красивых забитых мячей.

14:55

Состав ЦСКА: Тороп, Келлвен, Мухин, Роша, Агапов, Гаич, Кисляк, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов.

14:50

Стартовый состав «Сочи»: Гойло, Маргасов, Юрганов, Литвинов, Мещанинов, Юсупов, Нобоа, Макарчук, Батырев, Мигел, Мелкадзе.

14:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче четвертого тура Кубка России ЦСКА в Москве «Сочи». Начало — в 15.00 мск.

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