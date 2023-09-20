Файзуллаев шикарно принял мяч от Облякова на линии штрафной «Сочи», одним движением обыграл опытнейшего Юсупова и нанес удар! Однако получилось прямо по центру, и Гойло спокойно забрал мяч.
Кисляк отлично открылся в штрафной «Сочи» под прострел с правого фланга, но растерялся и не нанес удар в нужный момент! В результате защитники южан сумели вынести мяч.
«Сочи» очень дерзко большими силами прессингует армейцев возле чужой штрафной. Однако отобрать мяч это не помогает — игроки ЦСКА технично выходят из-под прессинга.
Юсупов протащил мяч в штрафную ЦСКА, однако туда уже успели вернуться все защитники, и хавбеку «Сочи» пришлось пасовать назад.
«Сочи» организовал подачу в штрафную ЦСКА с правого фланга. Мелкадзе пытался открыться из-за спины Мухина, но Тороп оказался в нужной позиции и уверенно забрал мяч в руки.
ЦСКА больше владеет мячом на первых минутах и уже организовал неплохой подход к воротам по левому флангу, но голкипер «Сочи» Гойло успел к мячу первым и закрыл его своим телом.
Матч начался! Ждем яркой игры и красивых забитых мячей.
Состав ЦСКА: Тороп, Келлвен, Мухин, Роша, Агапов, Гаич, Кисляк, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов.
Стартовый состав «Сочи»: Гойло, Маргасов, Юрганов, Литвинов, Мещанинов, Юсупов, Нобоа, Макарчук, Батырев, Мигел, Мелкадзе.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче четвертого тура Кубка России ЦСКА в Москве «Сочи». Начало — в 15.00 мск.