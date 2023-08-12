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Спорт

Малком против Роналду: «Аль-Хиляль» играет с «Аль-Насром» за Кубок арабских чемпионов. LIVE

Футбол. Кубок арабских чемпионов. «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср». ОНЛАЙН

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Алексей Филиппов/РИА Новости/Global Look Press
В финальном матче четвертого тура Кубка арабских чемпионов «Аль-Хиляль» Малкома встречается с «Аль-Насром» Криштиану Роналду. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Клубный кубок арабских чемпионов. Финал
1-й тайм
12 августа 18:00
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
0 : 0
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Стадион «Кинг Фахд Спорт Сити», Эт-Таиф, Саудовская Аравия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'29

Калиду Кулибали прорвался по правому флангу и сделал прострел на Малкома, кто-то из центральных защитников «Аль-Насра» выставил ногу и помешал этой передаче дойти до адресата.

'28

Талиска из-под защитника умудрился нанести удар, перед собой отбивает мяч Аль-Овайс.

'26

Роналду из офсайда пробил выше ворот, хорошо двигается 38-летний португалец по полю сегодня.

'23

Неплохую атаку провел «Аль-Хиляль», Кулибали пробил из штрафной площади неточно.

'21

Роналду пробил со штрафного прямо в стенку, было довольно сильно.

'19

А вот и первая по-настоящему опасная атака! Роналду навесил на Мане в штрафную «Аль-Хиляля», тот скинул мяч на набегавшего Брозовича, который пробил в дальний угол — Аль-Овайс совершил классное спасение!

'16

Кулибали сцепился словестно с Аль-Акиди, без карточек обошлось в этом моменте.

'15

Майкл чуть не заработал пенальти для своей команды, но все же судья после паузы зафиксировал штрафной. Очень долго летел игрок «Аль-Хиляля» в чужую штрафную, сложно это было не заметить.

'14

Фофана пробил с ходу в одно касание, заблокирован удар.

'11

Оказывается на газоне кто-то из игроков «Аль-Хиляля», небольшая пауза у нас возникла.

'8

Хорошо сейчас Роналду цеплялся за мяч, но пас из глубины обработать не смог.

'5

Малком выдал хороший пас на Невеша, но Рубен немного не успел к мячу.

'3

Стартовые минуты игры остаются за «Аль-Насром».

18:00

Игра началась! Поехали!

17:55

«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Ладжами, Аль-Амри, Алекс Теллес, Аль-Хайбари, Марцело Брозович, Секо Фофана, Талиска, Садьо Мане, Криштиану Роналду.

17:50

«Аль-Хиляль»: Аль-Овайс, Абдельхамид, Кулибали, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани, Канно, Невеш, Майкл, Аль-Досари, Милинкович-Савич, Малком.

17:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В финальном матче четвертого тура Кубка арабских чемпионов «Аль-Хиляль» Малкома встречается с «Аль-Насром» Криштиану Роналду. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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