Калиду Кулибали прорвался по правому флангу и сделал прострел на Малкома, кто-то из центральных защитников «Аль-Насра» выставил ногу и помешал этой передаче дойти до адресата.
Талиска из-под защитника умудрился нанести удар, перед собой отбивает мяч Аль-Овайс.
Роналду из офсайда пробил выше ворот, хорошо двигается 38-летний португалец по полю сегодня.
Неплохую атаку провел «Аль-Хиляль», Кулибали пробил из штрафной площади неточно.
Роналду пробил со штрафного прямо в стенку, было довольно сильно.
А вот и первая по-настоящему опасная атака! Роналду навесил на Мане в штрафную «Аль-Хиляля», тот скинул мяч на набегавшего Брозовича, который пробил в дальний угол — Аль-Овайс совершил классное спасение!
Кулибали сцепился словестно с Аль-Акиди, без карточек обошлось в этом моменте.
Майкл чуть не заработал пенальти для своей команды, но все же судья после паузы зафиксировал штрафной. Очень долго летел игрок «Аль-Хиляля» в чужую штрафную, сложно это было не заметить.
Фофана пробил с ходу в одно касание, заблокирован удар.
Оказывается на газоне кто-то из игроков «Аль-Хиляля», небольшая пауза у нас возникла.
Хорошо сейчас Роналду цеплялся за мяч, но пас из глубины обработать не смог.
Малком выдал хороший пас на Невеша, но Рубен немного не успел к мячу.
Стартовые минуты игры остаются за «Аль-Насром».
Игра началась! Поехали!
«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Ладжами, Аль-Амри, Алекс Теллес, Аль-Хайбари, Марцело Брозович, Секо Фофана, Талиска, Садьо Мане, Криштиану Роналду.
«Аль-Хиляль»: Аль-Овайс, Абдельхамид, Кулибали, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани, Канно, Невеш, Майкл, Аль-Досари, Милинкович-Савич, Малком.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В финальном матче четвертого тура Кубка арабских чемпионов «Аль-Хиляль» Малкома встречается с «Аль-Насром» Криштиану Роналду. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.