В матче второго тура группового этапа Кубка России встречаются самарские «Крылья Советов» и санкт-петербургский «Зенит», игравшие на этой стадии и в прошлом году. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Кубок России. Группа C
Матч не начался
09 августа 18:30
Крылья Советов
Самара, Россия
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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18:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура группы С Кубка России самарские «Крылья Советов» принимают санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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