В матче второго тура группового этапа Кубка России в группе D начавший сезон с четырех побед подряд московский «Спартак» принимает нижегородский «Пари НН». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Кубок России. Группа D
Матч не начался
08 августа 20:45
Спартак М
Москва, Россия
0 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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20:30
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура группового этапа Кубка России по футболу московский «Спартак» на своем поле принимает «Пари НН». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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