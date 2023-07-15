'45+2

Заварушечка небольшая возникла к концовке тайма, один из докторов «Зенита» случайно задело сидевшего на газоне Гайича — Федор Чалов побежал разбираться, после чего Сергею Карасеву даже пришлось его отгораживать от других игроков.