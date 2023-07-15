Клаудиньо и Чалов получили по желтой карточке.
Заварушечка небольшая возникла к концовке тайма, один из докторов «Зенита» случайно задело сидевшего на газоне Гайича — Федор Чалов побежал разбираться, после чего Сергею Карасеву даже пришлось его отгораживать от других игроков.
К основному времени первого тайма добавлено две минуты.
В самую девятку исполнил с левой ноги удар Зайнутдинов, Михаил Кержаков потащил удар.
Чистяков повалил Заболотного на газон, стандарт в пользу столичной команды.
Всего на один удар зенитовцы наиграли к этому моменту игры, а игроки ЦСКА четырежды пробили в сторону ворот соперников.
Клаудиньо прокинул между ног Заболотному, Антон решил отыграться, ударим оппонента сзади по ногам.
Заболотный сбрасывает мяч на Чалова грудью, Федор бьет метров с 25-ти низом и не попадает в створ.
Ох, как неудачно Чистяков сбросил мяч в центр штрафной! Отыгран был Кержаков, мог Чалов спокойно счет открывать, но попал в перекладину! Вот это момент у армейцев!
Вот и включился Клаудиньо в игру, налетел он на Гайича и чуть не заработал желтую карточку.
Не заметен пока Клаудиньо, что-то активно подсказывает ему с бровки тренер «Зенита» Вильям Оливейра.
Играют в пас между собой защитники и полузащитники «Зенита», очень плотно в центре насытили зону футболисты ЦСКА, не пройти мячу через них.
Половина первого тайма позади, игра пока смотрится живенько, но опасных моментов не хватает, конечно.
Кассьерра хватает за руку Мойзеса, очередной фол.
Снова Зделар не успевает за Барриосом, приходится ему фолить.
Зделар подтолкнул двумя руками в спину Барриоса, Сергей Карасев дает свисток.
Заболотный зряче скинул мяч на Мухина, который с лета пробил в створ — Барриос остался на линии и заблокировал удар.
Длинный вынос Акинфеева чуть не привел к опасному моменту — Чалов забрал подбор и выкатил мяч на Мухина, но Максим побежал открываться и не успел развернуть корпус к свободному мячу.
Попал в лицо мяч Вячеславу Караваеву, на газоне оказывается игрок «Зенита».
Спокойно контролируют мяч футболисты петербургского клуба, армейцы пока не пытаются идти в активный прессинг.
Стартовые минуты игры остаются за сине-бело-голубыми.
Игра началась! Поехали!
Красочная и яркая церемония открытия игры подошла к концу! Совсем скоро игра начнется!
«Зенит»: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Роберт Ренан, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком, Густаво Мантуан, Маттео Кассьерра.
ЦСКА: Игорь Акинфеев, Милан Гайич, Игорь Дивеев, Роша, Мойзес, Бактиер Зайнутдинов, Саша Зделар, Виктор Мендес, Максим Мухин, Федор Чалов, Антон Заболотный.
Добрый день! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и столичным ЦСКА.