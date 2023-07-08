Завершена первая треть игры, «Динамо» впереди!
Минута добавлена к первому из трех таймов.
Набабкин вышел вместо Агапова.
А Акинфеев получил предупреждение, пытаясь доказать Кукляку, что Гладышев полил против Агапова.
Однако беда не пришла одна. Агапов, пытаясь обыграть Гладышева, неудачно наступил на газон и упал. Несколько минут он лежал, держась за лицо, даже вынесли носилки, однако в итоге молодой футболист сумел подняться и сам покинул поле, несильно прихрамывая. Травму он явно получил, но, раз он сам смог идти, это хотя бы не «кресты».
А счет открывает «Динамо»! Маричал вынес мяч из штрафной, Тюкавин головой сбросил мяч на ход партнеру, Гладышев обогнал Агапова и с трети поля убежал один на один с Акинфеевым, легко переиграв опытнейшего голкипера!
ГОЛ!!!
Отодвинули бело-голубые игру от своих ворот, но сами пока никакой остроты создать не могут.
Шунин вступил в игру после дальнего, но несильного удара Чалова, и намертво зафиксировал мяч.
Хозяева получили право на штрафной метрах в 22 от ворот, Дивеев пробил и попал в стенку.
Фернандес у своей штрафной подарил мяч Заболотному, а Антон такой радостью воспользоваться не сумел. Подавляющее преимущество сейчас у армейцев.
Зделар отважился на удар из-за пределов штрафной — выше ворот.
Прессингует ЦСКА в последние несколько минут.
Угловой заработали армейцы, последовала подача, мяч покинул штрафную, но остался у хозяев и в итоге дошел до Дивеева, который попытался пробить, однако попал в соперника.
Ермаков получил мяч от Мухина у 11-метровой отметки, но не сумел обработать и нанести удар, защитник его накрыл.
Динамовцы ищут подходы к чужим воротам, но пока надежно красно-синие действуют в обороне.
Продолжается быстрая игра на встречных курсах — как будто это уже официальный матч и на кону три очка. Впрочем, и составы команд максимально приближены к «боевым».
Маричал в своей штрафной уронил Заболотного, но свисток находившегося рядом Кукуляка промолчал. Тогда как на повторе было видно, что уругваец сыграл в колено соперника. Будь на этом матче VAR, арбитра наверняка позвали бы к монитору.
Скопинцев в своей штрафной едва не потерял мяч под прессингом Ермакова, в последний момент сумел отдать его Шунину, а тот вынес.
Динамовцы атаковали, последовал заброс в штрафную, и Тюкавин пяткой попытался скинуть мяч партнеру — неточно.
Очень активно начали обе команды, явно соскучились по большим матчам перед болельщиками — а игра проходит в Москве на «ВЭБ Арене». Пока армейцы больше контролируют мяч.
Матч начался! Главный судья — Евгений Кукуляк. Отметим, что игра проходит в необычном формате: три тайма по 30 минут.
Пока ждем начала матча, напомним о главных трансферных новостях последних дней, связанных с ЦСКА. Армейцы не смогли договориться о новом контракте с защитником Марио Фернандесом, и ожидается, что в ближайшее время он перейдет в «Зенит» — факт переговоров подтвердил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.
Кроме того, в заявке ЦСКА на сегодняшнюю игру нет парагвайского полузащитника Хесуса Медины — он покидает клуб после того, как, по данным СМИ, Федотов заявил, что этот игрок ему не нужен. Но уходит он не куда-то, а в стан главных соперников красно-синих — Медина сам попросил отпустить его в «Спартак».
Игра проходит в рамках товарищеского мини-турнира «BetBoom Братский Кубок», это первый из двух матчей этих команд. Главный тренер армейцев Владимир Федотов выбрал на игру следующий состав:
Акинфеев, Дивеев, Роша, Агапов, Гаич, Зайнутдинов, Зделар, Мухин, Ермаков, Чалов, Заболотный.
Состав «Динамо», которое проводит первый матч под руководством Марцела Лички:
Шунин, Фернандес, Маричал, Скопинцев, Даса, Фомин, Захарян, Зазвонкин, Нгамале, Гладышев, Тюкавин.
Игра начнется в 13:30 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию товарищеского матча между ЦСКА и «Динамо».