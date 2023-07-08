13:30

Пока ждем начала матча, напомним о главных трансферных новостях последних дней, связанных с ЦСКА. Армейцы не смогли договориться о новом контракте с защитником Марио Фернандесом, и ожидается, что в ближайшее время он перейдет в «Зенит» — факт переговоров подтвердил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Кроме того, в заявке ЦСКА на сегодняшнюю игру нет парагвайского полузащитника Хесуса Медины — он покидает клуб после того, как, по данным СМИ, Федотов заявил, что этот игрок ему не нужен. Но уходит он не куда-то, а в стан главных соперников красно-синих — Медина сам попросил отпустить его в «Спартак».