03 июня 2023, 17:00 Спорт Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед Футбол. Кубок Англии. Финал. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». ОНЛАЙН Виктория Алексеева

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«Мачнестер Сити» после победы в Английской премьер-лиге (АПЛ) сражается за второй трофей в сезоне — Кубок Англии. В финале подопечные Хосепа Гвардиолы встречаются с «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Кубок Англии. Финал Окончен 03 июня 17:00 Манчестер Сити Манчестер, Англия 1' Гюндоган 51' Гюндоган 2 : 1 Манчестер Юнайтед Манчестер, Англия 33' Фернандеш Стадион «Уэмбли», Лондон, Англия