Стартовые составы команд выглядят следующим образом:
Стартовый состав «Манчестер Сити»: Ортега, Уолкер, Стоунз, Диаш, Аканджи, Родриго, Де Брёйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Грилиш, Холанд.
Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Линделёф, Шоу, Каземиро, Фред, Фернандеш, Эриксен, Санчо, Рашфорд.
Поединок начнется в 17:00 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию финала Кубка Англии, в котором сражаются «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».