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Спорт

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед

Футбол. Кубок Англии. Финал. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». ОНЛАЙН

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Carl Recine/Action Images/Reuters
«Мачнестер Сити» после победы в Английской премьер-лиге (АПЛ) сражается за второй трофей в сезоне — Кубок Англии. В финале подопечные Хосепа Гвардиолы встречаются с «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Кубок Англии. Финал
Окончен
03 июня 17:00
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1' Гюндоган
51' Гюндоган
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
33' Фернандеш
Стадион «Уэмбли», Лондон, Англия
1-й тайм

1' Гюндоган

33' Фернандеш

45' Ван-Биссака

2-й тайм

51' Гюндоган

81' Ортега

90' Эрнандес

79' Фред

Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
16:55

Стартовые составы команд выглядят следующим образом:

Стартовый состав «Манчестер Сити»: Ортега, Уолкер, Стоунз, Диаш, Аканджи, Родриго, Де Брёйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Грилиш, Холанд.

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Линделёф, Шоу, Каземиро, Фред, Фернандеш, Эриксен, Санчо, Рашфорд.

16:50

Поединок начнется в 17:00 по московскому времени.

16:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию финала Кубка Англии, в котором сражаются «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

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