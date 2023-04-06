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Спорт

Южное дерби в Кубке: «Ростов» уступает «Краснодару» после чудовищной ошибки Песьякова

Футбол. Кубок России. Путь регионов. 1/2 финала, этап 1. «Краснодар» — «Ростов»

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«ФК Краснодар». Кубок России по футболу. 1/2 финала. «Краснодар» (Краснодар) - «Ростов» (Ростов-на-дону). Виктор Мелехин («Ростов») и Джон Кордоба («Краснодар») во время матча

«ФК Краснодар». Кубок России по футболу. 1/2 финала. «Краснодар» (Краснодар) - «Ростов» (Ростов-на-дону). Виктор Мелехин («Ростов») и Джон Кордоба («Краснодар») во время матча

Степан Ноздрев/ТАСС
В матче первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России «Краснодар» принимает «Ростов». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
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06 апреля 20:43
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'38

Похоже, рефери счел, что Кордоба фолил в нападении. Продолжается игра.

'37

Как много всего уместилось в одну конратаку «Краснодара»! И падение игрока «Ростова» в борьбе с Кордобой, и эффектный сейв Песьякова ногой после удара того же Кордобы, и свисток Безбородова — неясно, по какому поводу...

'37

Тугарев на линии штрафной пяткой оставлял мяч партнеру, но Сильянов не поверил — краснодарцы прервали атаку.

'35

Несколько минут оказывали помощь белорусскому полузащитнику «Ростова». С забинтованной головой он возвращается в игру.

'33

Селява лежит на газоне — получил от Черникова затылком в лицо в борьбе за верховой мяч. Обычный игровой момент, но, конечно, досадный.

'32

Кордоба пяткой пытался сбросить мяч Сперцяну, но не удалось игроку «Краснодара» технически качественно исполнить передачу, Песьяков мяч забрал.

'30

Пока больше владеют мячом по-прежнему гости, но краснодарцы стали огрызаться резко и опасно. Кордоба атаковал, но оказался очень неточен.

'27

Теперь Песьяков выбежал далеко за пределы штрафной, чтобы сыграть на опережение. Тут у него выбора большого не было, атака хозяев могла оказаться опасной. Не очень уверенно, но все же он головой отбил мяч в сторону.

'25

И замена у «Ростова»! Но — вынужденная. Полоз получил повреждение и уступил место на поле Байрамяну.

'24

Доигрался-таки Песьяков! Уже не в первый раз вратарь «Ростова» выносил мяч ногами низом, но этот момент его начал прессинговать Батчи, голкипер запаниковал и выдал передачу на Сперцяна. Форвард «Краснодара» эффектно в касание обработал и отправил мяч прямо в «домик» Песьякову! «Краснодар» впереди, хотя ничто не предвещало!

'23

ГОЛ!!!

'21

Уже в третий раз Голенков оказывается на газоне в чужой штрафной. Но, скорее, он просто потерял равновесие, контакт с соперником был минимальный.

'20

В целом, очень редко пока краснодарцы подбираются к чужой штрафной.

'19

Глебов пробил низом из-за пределов штрафной — рядом со штангой, но удар получился несильным и неопасным.

'17

Опасно у своих ворот играет Песьяков — отдавая пас партнеру между двумя прессинговавшими соперниками, едва не вложил мяч в ногу оппоненту. Обошлось.

'16

И опять Голенков падает в штрафной! Рефери в ответ развел руки в стороны — играйте!

'15

Редкий случай, когда судья, посмотрев повтор, остался при своем мнении! Хотя на повторе было видно, что Кайо ударил Голенкова по стопе уже после того, как ростовчанин расстался с мячом. Но, так или иначе, игра продолжается.

'14

Да, Безбородов бежит к монитору!

'13

Голенков в борьбе с Кайо умудрился с острого угла внешней стороной стопы пробить в створ. При этом явно была накладка — Кайо попал сопернику в стопу. VAR оценивает эпизод.

'11

Ох, ударище от Тугарева! Метров с 35 приложился футболист «Ростова», и Сафонов в отчаянном прыжке вытащил тяжелейший мяч!

'10

Продолжают контролировать игру ростовчане. Сильянов забрасывал от левого фланга в штрафную — хозяева вынесли мяч.

'4

Контратакуют «быки», Сперцян поборолся за мяч на линии ворот, но упустил его.

'7

Снова фолят краснодарцы против Тугарева. Последовала подача со штрафного, Голенков ее замыкал, но — выше ворот.

'6

Полоз сильно подал в центр штрафной, Прохин выиграл мяч, но не смог его направить в сторону ворот — отразили атаку хозяева.

'5

Рамирес сфолил против Тугарева недалеко от угла своей штрафной, шанс у «Ростова».

'3

Гости активнее начали игру, чаще владеют мячом.

'1

Матч начался! Главный судья — Владислав Безбородов.

19:55

«Краснодар»: Сафонов, Батчи, Алонсо, Баньяц, Боржес, Кайо, Рамирес, Волков, Сперцян, Черников, Кордоба.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Прохин, Сильянов, Мелехин, Глебов, Тугарев, Селява, Щетинин, Полоз, Голенков.

19:50

Матч начнется в 20:00 мск.

19:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России между «Краснодаром» и «Ростовом».

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