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Спорт

Кто сыграет с «Уралом»: ЦСКА принимает «Крылья Советов» в Кубке России. LIVE

Кубок России. Путь РПЛ. 1/2. Ответный матч. ЦСКА — «Крылья Советов». ОНЛАЙН

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ПФК ЦСКА Москва/VK
В ответном полуфинальном матче Кубка России по футболу в Пути РПЛ московский ЦСКА на своем поле принимает самарские «Крылья Советов». Первая встреча завершилась результативной ничьей — 2:2. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Кубок России. 1/2 финала (Путь РПЛ)
Матч не начался
05 апреля 19:30
ЦСКА
Москва
0:0
Крылья Советов
Самара
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном матче Кубка России в Пути РПЛ ЦСКА принимает в Москве самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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