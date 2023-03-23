Ух, пушка страшная! Метров с 40 Моганлу нанес мощный удар низом точно в створ, Сафонов в падении отбил в сторону!
Иранцы контролируют мяч на чужой половине поля, но пока не атакуют — плотно обороняется сборная России и не дает соперникам пространства.
Вот сейчас хорошо было! Зиньковский классно в касание обработал мяч, развернулся, прошел по флангу и мягко слева — Комличенко бил головой, но удар не получился акцентированным и сильным, мяч пролетел рядом со штангой!
Глебов пытался пасом вразрез вывести партнера на оперативное пространство, но не сумел пробросить мяч между игроками сборной Ирана.
Острую атаку провели хозяева, Моганлу после проникающей передачи едва не вышел один на один с Сафоновым, но неудачно обработал мяч, и российский вратарь его опередил.
Активен Хлусевич на левом фланге и часто получает мяч. А рядом — одноклубник Зиньковский. Судя по всему, Валерий Карпин рассчитывает на эту связку — по крайней мере, в паре атак игроки себя уже проявили.
Зиньковский — дебютант сборной — поборолся на линии штрафной, сделал передачу Миранчуку, а тот несильно пробил в падении. Семечки для Беирандванда. Но пока очень хорошо комбинируют российские футболисты.
Хлусевич прорвался по левому флангу вошел в штрафную, отдал на радиус Захаряну, Арсен отпасовал направо, но там защитник перехватил мяч.
Комличенко заработал стандарт на чужой половине поля. Очень активно стартовали обе команды. Последовал заброс в штрафную сборной Ирана, Беиранванд забрал мяч.
Долго ждали российские болельщики возвращения сборной на поле. И пусть это не официальная игра, но зато наши футболисты играют с гербом на груди, а перед матчем прозвучал гимн России. Что примечательно — под звуки вувузел. Да-да, как на чемпионате мира в ЮАР почти 13 лет назад.
Вот как выглядит стартовый состав сборной России:
Матвей Сафонов, Вячеслав Караваев, Руслан Литвинов, Максим Осипенко, Даниил Хлусевич, Далер Кузяев (капитан), Данил Глебов, Антон Миранчук, Арсен Захарян, Николай Комличенко, Антон Зиньковский.
Запасные:
Александр Селихов, Сергей Песьяков, Александр Солдатенков, Александр Сильянов, Сергей Пиняев, Дмитрий Баринов, Даниил Фомин, Александр Соболев, Константин Тюкавин, Данил Пруцев, Даниил Денисов, Ильзат Ахметов, Иван Обляков.
Стартовый состав сборной Ирана:
Алиреза Беиранванд, Рамин Резаян, Ахмад Нуроллахи, Хоссейн Хаанани, Шоджа Халилзаде, Али Голизаде, Эхсан Хайи Софи, Саид Эзатоллахи, Мехди Тареми, Шахрияр Моганлу, Мохаммад Мохеби.