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ГООООООООООООООООООООЛ! На 15-й секунде Нгамале открывает счет в сегодняшнем матче! Вот это да! Бумкнул игрок бело-голубых с дальней дистанции в штангу, от которой мяч отскочил в спину Васютину и закатился за линию ворот! 0:1 на первой минуте игры! Фантастика!