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Спорт

Гол на 10-й секунде: «Динамо» повело в кубковом матче против «Зенита». LIVE

Футбол. Кубок России. Путь регионов. «Зенит» — «Динамо». ОНЛАЙН

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Алексей Даничев/РИА Новости
В матче второго этапа 1/4 финала Кубка России Пути регионов встречаются московское «Динамо» и петербургский «Зенит». «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Фонбет Кубок России. 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
1-й тайм
15 марта 20:00
Зенит
Санкт-Петербург
1'
0 : 1
Динамо М
Москва
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
1-й тайм

1'

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'31

Дуглас Сантос не попадает в дальний угол из-за пределов штрафной площади, Лещук с опозданием прыгнул за мячом.

'28

Желтую карточку получает Кузяев за этот грубый фол.

'27

Кузяев оформил накладку и шипами вонзился в ногу Нгамале, оказывается игрок «Динамо» на газоне.

'24

Ренан, Дуглас Сантос и Мантуан играют в пас вблизи с левой бровкой, пытаясь развить атаку по флангу, но протолкнуть мяч вперед у зенитовцев не получается.

'21

Захарян с дальней дистанции пробивает с лета, выше перекладины мяч уходит.

'20

Кассьерра пошел в прессинг на Сазонова, но динамовец для своей команды мяч сохранил.

'17

А теперь Кузяев сзади по ногам попадает Тюкавину, небольшой стык.

'16

Все в порядке с игроками сборной России, возвращаются они на поле.

'15

Фомин и Бакаев столкнулись головами, небольшая пауза у нас.

'14

Подает Дуглас Сантос угловой с левого края, вынес головой Нгамале мяч из штрафной собственной.

'11

Дуглас Сантос забрался в офсайд, лайнсмен заблокировал передачу в направлении Кассьерры.

'9

А вот сейчас «Зенит» мог сравнивать счет! Мантуан пробивает в перекладину после неудачного выхода Лещука из ворот!

'8

Падает Бакаев после борьбы со Скопинцевым, но арбитр не зафиксировал касания игроком «Динамо» оппонента.

'5

Бакаев с левой ноги пробивает с подкруткой чуть выше ворот!

'2

Полный шок на трибунах «Газпром Арены» — многочисленные фанаты сине-бело-голубых, которые вернулись ради кубковой игры на вираж, просто умолкли во время празднования динамовцами забитого мяча.

'1

ГООООООООООООООООООООЛ! На 15-й секунде Нгамале открывает счет в сегодняшнем матче! Вот это да! Бумкнул игрок бело-голубых с дальней дистанции в штангу, от которой мяч отскочил в спину Васютину и закатился за линию ворот! 0:1 на первой минуте игры! Фантастика!

20:06

Игра началась! Поехали!

20:00

Команды на поле! Скоро начнем!

19:55

Состав «Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Паршивлюк, Норманн, Фомин, Захарян, Нгамалё, Гладышев, Тюкавин.

19:50

Состав «Зенита»: Васютин, Караваев, Ренан, Чистяков, Сантос, Вендел, Кузяев, Клаудиньо, Бакаев, Мантуан, Кассьерра.

19:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч второго этапа 1/4 финала Кубка России Пути регионов между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом».

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