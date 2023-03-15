В матче второго этапа 1/4 финала Кубка России Пути регионов встречаются московское «Динамо» и петербургский «Зенит». «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Фонбет Кубок России. 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
1-й тайм
15 марта 20:00
Зенит
Санкт-Петербург
1'
0 : 1
Динамо М
Москва
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
1-й тайм
1'
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
'31
Дуглас Сантос не попадает в дальний угол из-за пределов штрафной площади, Лещук с опозданием прыгнул за мячом.
'28
Желтую карточку получает Кузяев за этот грубый фол.
'27
Кузяев оформил накладку и шипами вонзился в ногу Нгамале, оказывается игрок «Динамо» на газоне.
'24
Ренан, Дуглас Сантос и Мантуан играют в пас вблизи с левой бровкой, пытаясь развить атаку по флангу, но протолкнуть мяч вперед у зенитовцев не получается.
'21
Захарян с дальней дистанции пробивает с лета, выше перекладины мяч уходит.
'20
Кассьерра пошел в прессинг на Сазонова, но динамовец для своей команды мяч сохранил.
'17
А теперь Кузяев сзади по ногам попадает Тюкавину, небольшой стык.
'16
Все в порядке с игроками сборной России, возвращаются они на поле.
'15
Фомин и Бакаев столкнулись головами, небольшая пауза у нас.
'14
Подает Дуглас Сантос угловой с левого края, вынес головой Нгамале мяч из штрафной собственной.
'11
Дуглас Сантос забрался в офсайд, лайнсмен заблокировал передачу в направлении Кассьерры.
'9
А вот сейчас «Зенит» мог сравнивать счет! Мантуан пробивает в перекладину после неудачного выхода Лещука из ворот!
'8
Падает Бакаев после борьбы со Скопинцевым, но арбитр не зафиксировал касания игроком «Динамо» оппонента.
'5
Бакаев с левой ноги пробивает с подкруткой чуть выше ворот!
'2
Полный шок на трибунах «Газпром Арены» — многочисленные фанаты сине-бело-голубых, которые вернулись ради кубковой игры на вираж, просто умолкли во время празднования динамовцами забитого мяча.
'1
ГООООООООООООООООООООЛ! На 15-й секунде Нгамале открывает счет в сегодняшнем матче! Вот это да! Бумкнул игрок бело-голубых с дальней дистанции в штангу, от которой мяч отскочил в спину Васютину и закатился за линию ворот! 0:1 на первой минуте игры! Фантастика!
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях