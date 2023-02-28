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Спорт

Закрыть позор достойной игрой в ответном матче: «Краснодар» принимает ЦСКА в Кубке России

Футбол. Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. 2-й матч. «Краснодар» — ЦСКА. ОНЛАЙН

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Павел Бедняков/РИА «Новости»
В ответном матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ встречаются «Краснодар» и московский ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Фонбет Кубок России. 1/4 финала (Путь РПЛ)
1-й тайм
28 февраля 19:30
Краснодар
Краснодар
0 : 0
ЦСКА
Москва
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
1-й тайм

23' Алонсо

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'43

Поменялись Карраскаль и Медина флангами, теперь на левый фланг смещаются атаки красно-синих в последние минуты.

'41

Сперцян с ходу со средней дистанции плотно пробивает, снова в створ и снова прямо в руки к Акинфееву.

'38

Всем составом ЦСКА сел на свою половину поля, общий счет по сумме двух встреч их вполне устраивает, так что почему бы и нет?

'35

Олусегун с передачи Мозеса бьет с подружкой метров с 25-ти, но не попадает в створ.

'33

Виллиан Роша дважды за минуту переводит мяч на угловой, сначала блокируя удар Кордобы, а затем мешая Баньяцу пробить с линии штрафной в ближний угол ворот ЦСКА.

'31

Рамирес подбирает мяч после отскока от Роши и с левой ноги отправляет его на трибуны стадиона.

'29

Кади обработал мяч рукой и с ходу пробил из-за пределов штрафной в створ ворот Акинфеева — Игорь сыграл на линии надежно.

'26

Чалов черпачком забросил мяч в штрафную «Краснодара», достался он без борьбы Сафонову.

'24

Чалов очень болезненно падает на локоть после борьбы с Алонсо, первая желтая карточка в матче у игрока «Краснодара».

'23

Крайне невысокие скорости в сегодняшнем матче, после вчерашней феерии «Спартака» и «Локомотива» игра смотрится скучненько.

'21

Кучаев в ближний угол не попадает, от ворот пробьет Матвей Сафонов.

'20

Еще один стандарт заработали армейцы после фола Кади на Облякове, но снова пас в штрафную никак не может дойти до какого-нибудь футболиста в красной форме!

'18

Кади подставился под движение Кучаева, упал на газон и взял мяч в руки, ожидая свистка от Карасева! Арбитр свисток дал, но только за игру руками.

'16

Кордоба отдавал разрезающую передачу на Олусегуна, однако на перехвате сыграл Мендес.

'13

Эдуард Сперцян снес в чужой штрафной Константина Кучаева, атака «быков» прервана свистком.

'11

Медина попробовал пробить через себя после фланговой передачи, но не попал по мячу.

'10

Гайич совершает тактический фол, сбивая Кади.

'9

Хорошая вышла позиционная атака у армейцев, Карраскаль и Чалов поочередно наносили удары из пределов штрафной хозяев, но оба раза защитники «быков» блокировали направление полета мяча.

'7

Мендес фолит против Кордобы вблизи центральной линии, устным предупреждением ограничивается Сергей Карасев.

'5

Кади очень неудачно подает угловой, мяч перелетает мимо всех находящихся в штрафной игроков и улетает далеко-далеко от ворот Игоря Акинфеева.

'2

Cтартовые минуты игры остаются за хозяевами.

19:33

Игра началась! Поехали!

19:25

Состав ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Набабкин, Роша, Мойзес, Обляков, Мендес, Кучаев, Карраскаль, Медина, Чалов.

19:20

Состав «Краснодара»: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Петров, Сперцян, Баньяц, Кади Боржес, Олусегун, Мозес, Кордоба.

19:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию ответный матч 1/4 финала Кубка России между «Краснодаром» и московским ЦСКА!

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