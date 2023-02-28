Поменялись Карраскаль и Медина флангами, теперь на левый фланг смещаются атаки красно-синих в последние минуты.
Сперцян с ходу со средней дистанции плотно пробивает, снова в створ и снова прямо в руки к Акинфееву.
Всем составом ЦСКА сел на свою половину поля, общий счет по сумме двух встреч их вполне устраивает, так что почему бы и нет?
Виллиан Роша дважды за минуту переводит мяч на угловой, сначала блокируя удар Кордобы, а затем мешая Баньяцу пробить с линии штрафной в ближний угол ворот ЦСКА.
Кади обработал мяч рукой и с ходу пробил из-за пределов штрафной в створ ворот Акинфеева — Игорь сыграл на линии надежно.
Чалов очень болезненно падает на локоть после борьбы с Алонсо, первая желтая карточка в матче у игрока «Краснодара».
Крайне невысокие скорости в сегодняшнем матче, после вчерашней феерии «Спартака» и «Локомотива» игра смотрится скучненько.
Еще один стандарт заработали армейцы после фола Кади на Облякове, но снова пас в штрафную никак не может дойти до какого-нибудь футболиста в красной форме!
Кади подставился под движение Кучаева, упал на газон и взял мяч в руки, ожидая свистка от Карасева! Арбитр свисток дал, но только за игру руками.
Хорошая вышла позиционная атака у армейцев, Карраскаль и Чалов поочередно наносили удары из пределов штрафной хозяев, но оба раза защитники «быков» блокировали направление полета мяча.
Мендес фолит против Кордобы вблизи центральной линии, устным предупреждением ограничивается Сергей Карасев.
Кади очень неудачно подает угловой, мяч перелетает мимо всех находящихся в штрафной игроков и улетает далеко-далеко от ворот Игоря Акинфеева.
Состав ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Набабкин, Роша, Мойзес, Обляков, Мендес, Кучаев, Карраскаль, Медина, Чалов.
Состав «Краснодара»: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Петров, Сперцян, Баньяц, Кади Боржес, Олусегун, Мозес, Кордоба.