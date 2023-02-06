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Спорт

«Мясное дерби»: «Спартак» играет с «Краснодаром» в Эмиратах. ОНЛАЙН

Футбол. Зимний кубок РПЛ. «Краснодар» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Во втором матче второго тура Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» играет против «Ростова». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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06 февраля 19:46
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'60

Продолжаются замены в составе «Спартака», вся линия защиты по истечении часа игры сменилась у столичного коллектива, знакомиться с новыми игроками будем традиционно по ходу поединка.

'58

ГОООООООООООООООООООЛ! Что вытворяет Антон Зиньковский?! Сделал проход по правому краю со смещением в центр, накрутил троих соперников и с левой ноги попал под штангу! 2:0!

'55

Леон Классен получает предупреждение за фол на Ленини.

'54

Тем временем болельщики «Спартака» запели «Катюшу»! Очень классно фанаты красно-белых поддерживают свою команду!

'52

Под левую ногу Мозес убирал сейчас, в итоге мяч и левее створа прошел.

'51

Защитник «Краснодара» Мозес получает предупреждение за фол на Романе Зобнине.

'49

Держат на первых минутах второго тайма мяч краснодарцы, но прессинг у «Спартака» просто невероятный. Приходится южанам через длинный пас выходить на чужую половину поля.

'46

Второй тайм начался!

'45

Звучит свисток на перерыв, «Краснодар» — «Спартак» — 0:1.

'43

Денисов здорово исполнил подачу на ногу Соболеву, в одно касание Александр пробивал в дальний, но не попал. Абсолютно один остался Соболев в чужой штрафной, недоработали краснодарцы в этом эпизоде.

'42

Хлусевич зарабатывает фол после контакта с Мозесом, стандарт у «Спартака».

'41

Максименко поставил корпус Сперцяну и забрал мяч в руки, выйдя далеко из штрафной.

'39

Покидают поле врачи вместе с игроком «быков», игра продолжается.

'37

Ленини оказывается на газоне после подката Денисова, медицинская бригада черно-зеленых выбегает на поле.

'36

Максименко отдал неточную передачу низом прямо в ноги Сперцяну, но не хватило армянскому футболисту пространства, чтобы в одно касание пробить во воротам «Спартака».

'35

Сваливается мяч с ноги у Хлусевича, от ворот исполнят краснодарцы.

'34

Игнатов чуть-чуть поспешил и в одно касание решил перевести мяч на Хлусевича, но отскок от ноги получился не слишком удачным. Перехват у «Краснодара».

'31

Ленини вытолкнул Хлусевича с мячом, Павел Кукуян зафиксировал нарушение правил.

'29

Активно двигается Александр Соболев, вынуждая защитников и вратаря соперников думать быстрее при передачах низом.

'28

Фиксирует арбитр нарушение правил со стороны Хлусевича, быстрый штрафной разыграли футболисты «Краснодара».

'25

Соболев оторвался от защитников и выкатил разрезающий пас на Игнатова, Михаил сделал пару длинных шагов и пробил в дальний угол — неточно.

'24

И тут же южане могли счет сравнять вновь! Ионов смог оторваться от Максименко и вбежать ему за спину, но до летящего в его направлении мяча дотянуться не смог.

'22

ГООООООООООООООООООЛ! Воткнул таки мяч Мелешин в сетку ворот «быков»! Шикарно с подъема попал Павел в нижний угол, по очень неудобной траектории для вратаря мяч летел, 1:0!, «Спартак»!

'19

Денисов выкатил отличный пас между линиями на Мелешина, тот катнуть мяч мимо Агкацева не смог.

'17

Очень активны фанаты красно-белых на трибунах стадиона в Абу-Даби, атмосфера на игре потрясная!

'14

Баньяц исполнил стандарт, Руслан Литвинов головой выносит мяч из-за пределов штрафной.

'13

В стенку попал Сперцян, угловой заработал «Краснодар».

'12

Джикия неудачно сыграл в подкате против Ленини, штрафной пробьет Сперцян.

'11

Ионов выскочил один на один с Максименко, но чуть поспешил и оказался в офсайде.

'10

Не удалось толком остроты создать в этом моменте, от ворот пробьет Станислав Агкацев.

'9

Сорокин чуть перестарался и завалил на газон Игнатова, штрафной в пользу москвичей.

'7

Эдуард Кокшаров откликнулся на фланговую подачу Черникова с правого края, однако в створ ворот не попал.

'5

Активно стараются прессинговать краснодарцы, у красно-белых мяч пока держится внизу, легко они из-под давления выходят.

'2

С углового у ворот «Спартака» игра началась, подачу Сперцяна кулаками выбил Максименко.

20:02

Игра началась! Поехали!

19:55

Состав «Краснодара»: Агкацев, Алонсо, Сорокин, Литвинов, Волков, Сперцян, Ленини, Баньяц, Мозес, Ионов, Кокшаров.

Запасные: Штепа, Кайо, Кади, Ндука, Кривцов, Батчи, Олусегун, Карпов, Кордоба.

19:50

Состав «Спартака»: Максименко, Денисов, Дуарте, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Мелешин, Соболев.

Запасные: Селихов, Тавареш, Маслов, Чернов, Классен, Пяткин, Веденеев, Вит, Шитов, Рыбус, Зорин, Мартинс, Кейта, Николсон, Зиньковский.

19:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на матче зимнего турнира в Абу-Даби — Кубке РПЛ. Сегодня встречаются «Краснодар» и московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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