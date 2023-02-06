Продолжаются замены в составе «Спартака», вся линия защиты по истечении часа игры сменилась у столичного коллектива, знакомиться с новыми игроками будем традиционно по ходу поединка.
ГОООООООООООООООООООЛ! Что вытворяет Антон Зиньковский?! Сделал проход по правому краю со смещением в центр, накрутил троих соперников и с левой ноги попал под штангу! 2:0!
Тем временем болельщики «Спартака» запели «Катюшу»! Очень классно фанаты красно-белых поддерживают свою команду!
Держат на первых минутах второго тайма мяч краснодарцы, но прессинг у «Спартака» просто невероятный. Приходится южанам через длинный пас выходить на чужую половину поля.
Денисов здорово исполнил подачу на ногу Соболеву, в одно касание Александр пробивал в дальний, но не попал. Абсолютно один остался Соболев в чужой штрафной, недоработали краснодарцы в этом эпизоде.
Ленини оказывается на газоне после подката Денисова, медицинская бригада черно-зеленых выбегает на поле.
Максименко отдал неточную передачу низом прямо в ноги Сперцяну, но не хватило армянскому футболисту пространства, чтобы в одно касание пробить во воротам «Спартака».
Игнатов чуть-чуть поспешил и в одно касание решил перевести мяч на Хлусевича, но отскок от ноги получился не слишком удачным. Перехват у «Краснодара».
Активно двигается Александр Соболев, вынуждая защитников и вратаря соперников думать быстрее при передачах низом.
Фиксирует арбитр нарушение правил со стороны Хлусевича, быстрый штрафной разыграли футболисты «Краснодара».
Соболев оторвался от защитников и выкатил разрезающий пас на Игнатова, Михаил сделал пару длинных шагов и пробил в дальний угол — неточно.
И тут же южане могли счет сравнять вновь! Ионов смог оторваться от Максименко и вбежать ему за спину, но до летящего в его направлении мяча дотянуться не смог.
ГООООООООООООООООООЛ! Воткнул таки мяч Мелешин в сетку ворот «быков»! Шикарно с подъема попал Павел в нижний угол, по очень неудобной траектории для вратаря мяч летел, 1:0!, «Спартак»!
Эдуард Кокшаров откликнулся на фланговую подачу Черникова с правого края, однако в створ ворот не попал.
Активно стараются прессинговать краснодарцы, у красно-белых мяч пока держится внизу, легко они из-под давления выходят.
Состав «Краснодара»: Агкацев, Алонсо, Сорокин, Литвинов, Волков, Сперцян, Ленини, Баньяц, Мозес, Ионов, Кокшаров.
Запасные: Штепа, Кайо, Кади, Ндука, Кривцов, Батчи, Олусегун, Карпов, Кордоба.
Состав «Спартака»: Максименко, Денисов, Дуарте, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Мелешин, Соболев.
Запасные: Селихов, Тавареш, Маслов, Чернов, Классен, Пяткин, Веденеев, Вит, Шитов, Рыбус, Зорин, Мартинс, Кейта, Николсон, Зиньковский.