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Спорт

Дерби юга России: «Ростов» остался в меньшинстве и проигрывает 0:2 «Сочи» на Зимнем кубке РПЛ. LIVE

Футбол. Зимний кубок РПЛ. «Сочи» — «Ростов». ОНЛАЙН

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Эпизод матча «Сочи» - «Ростов»

Эпизод матча «Сочи» - «Ростов»

РИА Новости
В первом матче второго тура Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» играет против «Ростова». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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06 февраля 16:56
0:0
Трансляция
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'45

К основному времени первого тайма не добавлено ничего. Отправляются команды в раздевалку, нас ждет небольшой отдых.

'43

Как же сейчас не забил «Ростов»?! Щетинин великолепно прорвался по правому краю, пробежался вдоль лицевой линии и прострелил на Голенкова. Тому оставалось просто подставить ногу, но откуда ни возьмись из-за его спины выскочил Дркушич и спас команду!

'41

Продолжают через левый фланг разрывать защиту «Ростова» сочинцы, Сарвели чувствует себя там максимально комфортно.

'38

Ох, Терентьев получает вторую красную карточку! Завелся зачем-то Денис и совершил еще один подкат сзади, на сей раз пострадал Макарчук. Вдесятером доигрывать поединок будет команда Валерия Карпина.

'35

Первое предупреждение в матче Денис Терентьев получает за грубый подкат под ноги Владиславу Сарвели.

'34

Песьяков потащил ногами удар в ближний угол от Джорджевича, пошла игра от ворот до ворот.

'33

Миронов продолжает стараться бить из дальней дистанции, но Джанаев ловит вообще все.

'32

Щетинин забросил мяч на дальнюю штангу в направлении Голенкова, но на угловой в итоге игровой снаряд выбил Макарчук.

'30

Полоз неплохо в одно касание прокинул мяч мимо соперника на правой бровке, но вот подать в штрафную «Сочи» хорошо не смог.

'28

Нобоа не слишком удачную передачу верхом отдавал, Терентьев выбил мяч головой.

'25

Как размашисто, через две передачи пяткой, атаковали сейчас футболисты «Сочи» — Сарвели оказался на краю поля и прострелил с левого фланга, но мяч попал в Селяву.

'23

Половина игры позади — «Сочи» удачно воспользовался двумя ошибками Миронова, и теперь инициатива плавно перешла под контроль ростовчан.

'21

Владислав Сарвели забирается в офсайд.

'19

Наконец-то забирает мяч под контроль ростовский коллектив, но пока продвинуть мяч даже до линии штрафной у желто-синих не получается.

'16

ГООООООООООООООЛ! Лука Джорджевич увеличивает преимущество своей команды! И снова под давлением сочинцев оказывается Миронов, уже второй раз он неудачно действует под прессингом и теряет мяч. Подобрал его Бурмистров, выдал пас в штрафную, где хлестким ударом в сетку мяч вогнал Джорджевич! 2:0!

'15

Оказывается за пределами поля на газоне Сильянов, столкнулся он с Маргасовым.

'14

Продолжают давить черноморцы, пока команда Валерия Карпина вынуждена обороняться.

'11

ГОООООООООООООЛ! Никита Бурмистров прошивает ворота Сергея Песьякова! Батырев здорово отработал в прессинге, обокрал Миронова, скинул на Джорджевича, который в одно касание отдал пас на Бурмистрова — 1:0!

'10

Батырев забрался в положение «вне игры».

'9

Миронов с дальней дистанции проверил голкипера «Сочи» — Джанаев на месте.

'7

Щетинин оказывается в офсайде.

'6

Первый раз в руки в этой игре берет Сослан Джанаев.

'4

Валерий Карпин высказывает претензии голкиперу «Ростова» Сергею Песьякову, который не разыгрывает мяч через короткий пас, а выбивает его вперед.

'3

Cтартовые минуты игры остаются за сочинской командой, которая почаще владеет мячом.

17:02

Игра началась! Поехали!

16:55

Состав «Ростова»: Песьяков, Терентьев, Прохин, Сильянов, Мелехин, Миронов, Селява, Мельников, Щетинин, Полоз, Голенков.

16:50

Состав «Сочи»: Джанаев, Дркушич, Сиссако, Макарчук, Мещанинов, Маргасов, Нобоа, Бурмистров, Батырев, Сарвели, Джорджевич.

16:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на матче зимнего турнира в Абу-Даби — Кубке РПЛ. Встречаются «Ростов» из Ростова-на-Дону и «Сочи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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