К основному времени первого тайма не добавлено ничего. Отправляются команды в раздевалку, нас ждет небольшой отдых.
Как же сейчас не забил «Ростов»?! Щетинин великолепно прорвался по правому краю, пробежался вдоль лицевой линии и прострелил на Голенкова. Тому оставалось просто подставить ногу, но откуда ни возьмись из-за его спины выскочил Дркушич и спас команду!
Продолжают через левый фланг разрывать защиту «Ростова» сочинцы, Сарвели чувствует себя там максимально комфортно.
Ох, Терентьев получает вторую красную карточку! Завелся зачем-то Денис и совершил еще один подкат сзади, на сей раз пострадал Макарчук. Вдесятером доигрывать поединок будет команда Валерия Карпина.
Первое предупреждение в матче Денис Терентьев получает за грубый подкат под ноги Владиславу Сарвели.
Щетинин забросил мяч на дальнюю штангу в направлении Голенкова, но на угловой в итоге игровой снаряд выбил Макарчук.
Полоз неплохо в одно касание прокинул мяч мимо соперника на правой бровке, но вот подать в штрафную «Сочи» хорошо не смог.
Как размашисто, через две передачи пяткой, атаковали сейчас футболисты «Сочи» — Сарвели оказался на краю поля и прострелил с левого фланга, но мяч попал в Селяву.
Половина игры позади — «Сочи» удачно воспользовался двумя ошибками Миронова, и теперь инициатива плавно перешла под контроль ростовчан.
Наконец-то забирает мяч под контроль ростовский коллектив, но пока продвинуть мяч даже до линии штрафной у желто-синих не получается.
ГООООООООООООООЛ! Лука Джорджевич увеличивает преимущество своей команды! И снова под давлением сочинцев оказывается Миронов, уже второй раз он неудачно действует под прессингом и теряет мяч. Подобрал его Бурмистров, выдал пас в штрафную, где хлестким ударом в сетку мяч вогнал Джорджевич! 2:0!
ГОООООООООООООЛ! Никита Бурмистров прошивает ворота Сергея Песьякова! Батырев здорово отработал в прессинге, обокрал Миронова, скинул на Джорджевича, который в одно касание отдал пас на Бурмистрова — 1:0!
Валерий Карпин высказывает претензии голкиперу «Ростова» Сергею Песьякову, который не разыгрывает мяч через короткий пас, а выбивает его вперед.
Состав «Ростова»: Песьяков, Терентьев, Прохин, Сильянов, Мелехин, Миронов, Селява, Мельников, Щетинин, Полоз, Голенков.
Состав «Сочи»: Джанаев, Дркушич, Сиссако, Макарчук, Мещанинов, Маргасов, Нобоа, Бурмистров, Батырев, Сарвели, Джорджевич.