Хлесткий удар Мелешина из-за штрафной. Почти по центру и в руки Песьякову, но поймать тот смог не сразу.
Активно начали команды вторую половину. Ростовчане прессингуют. Сейчас будем разбираться с заменами. Но красно-белые сменили, как и планировали, весь состав, а «Ростов» — не весь.
Не самый яркий первый тайм. Тем был не самым высоким. Пожалуй, «Спартак» был чуть поинтереснее, но настолько незначительно, что и говорить об этом не стоит. Ждем вторую половину и много изменений в составе. 4(0) — 2(1) по ударами и 49% на 51% по владению мячом.
«Ростов» под занавес тайма заработал угловой. Но Шамар Николсон выиграл воздух, выбив мяч головой.
Теперь Зиньковский принял мяч на правой стороне штрафной, красиво убрал под себя и пробил в дальний угол — немного не попал.
Зиньковский в быстрой атаке «Спартака» отдал Николсону в штрафную. Тот упустил момент для удара, но передачей с рикошетом заработал угловой.
Угловой заработал «Ростов». Домашняя заготовка с подачей Уткина в точку, куда вбегало много полевых, но спартаковцы справились.
В быстрой контратаке «Спартака» Зиньковский притащил мяч почти к чужой штрафной, не стал делиться им с партнерами, в фирменном стиле сместился чуть в центр и пробил с правой. Получилось точно в руки Песьякову, но хотя бы в створ.
Пытаются команды атаковать, но моментов почти не создают. Спартаковцы поострее, но не настолько, чтобы это как-то напрягло соперников на данный момент.
Проникающая передача нашла в штрафной «Ростова» Игнатова. Он дважды подряд попробовал сделать пас в центр и назад под удар партнера. Но оба раза попал в защитников «Ростова». В первом случае мяч вернулся к Михаилу, а во втором отлетел к Песьякову в руки.
Классный перевод Николсона на Хлусевича, который получил мяч перед штрафной и закинул его во владения Песьякова — неудачно.
Щетинин получил мяч в глубине штрафной «Спартака» и выполнил мягкую, но высокую подачу. Комличенко пробил головой в борьбе, но мяч по дуге и слабо прилетел в руки Максименко.
Хлусевич и Николсон комбинацией на третьего вывели на удар Игнатова. Тот из штрафной махнул в сетку с внешней стороны. Но, в любом случае, был офсайд.
Инициатива перешла на сторону «Ростова» в последнее время. Много владеют мячом подопечные Карпина, но каких-то дивидендов из этого пока не выжимают.
Стык Игнатова с соперником в штрафной «Ростова». Больно Михаилу, а арбитр назначил от ворот. И ведь могли взять челлендж спартаковцы, но не стали почему-то. А было похоже на пенальти.
Красно-белые разыграли первый в матче угловой. В итоге Зиньковский все равно выполнил подачу от лицевой, но уже почти от штрафной. Только слишком сильно.
Еще одно нарушение красно-белых в атаке. Теперь больно было Даниилу Уткину после контакта с Даниилом Денисовым. Но и с Уткиным уже все в порядке.
Спартаковцы пытались атаковать, потеряли мяч, а Хлусевич перестарался в отборе в центре поля, нарушив правила.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Кстати, сегодня у тренеров есть право взять по челлендж-просмотру VAR в каждом из таймов.
А вот стартовый состав московского «Спартака» от его наставника Гильермо Абаскаля. При этом сегодня красно-белые собираются играть двумя составами — по тайму.
Максименко — Хлусевич, Маслов, Джикия, Классен — Литвинов, Денисов, Зобнин — Игнатов, Зиньковский, Николсон.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил сегодняшний именинник, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин:
Песьяков — Лангович, Прохин, Осипенко, Чернов — Глебов, Щетинин, Уткин — Миронов, Байрамян, Комличенко.