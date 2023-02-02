Перерыв

Не самый яркий первый тайм. Тем был не самым высоким. Пожалуй, «Спартак» был чуть поинтереснее, но настолько незначительно, что и говорить об этом не стоит. Ждем вторую половину и много изменений в составе. 4(0) — 2(1) по ударами и 49% на 51% по владению мячом.