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Спорт

Старт Кубка РПЛ в день рождения Карпина: «Ростов» против «Спартака». LIVE

Кубок РПЛ. «Ростов» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»
В Объединенных Арабских Эмиратах стартует зимний турнир команд элиты российского футбола — Кубок РПЛ. В день рождения главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина его команда встречается с московским «Спартаком». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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02 февраля 20:38
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'50

Хлесткий удар Мелешина из-за штрафной. Почти по центру и в руки Песьякову, но поймать тот смог не сразу.

'48

Активно начали команды вторую половину. Ростовчане прессингуют. Сейчас будем разбираться с заменами. Но красно-белые сменили, как и планировали, весь состав, а «Ростов» — не весь.

'46

Поеееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Не самый яркий первый тайм. Тем был не самым высоким. Пожалуй, «Спартак» был чуть поинтереснее, но настолько незначительно, что и говорить об этом не стоит. Ждем вторую половину и много изменений в составе. 4(0) — 2(1) по ударами и 49% на 51% по владению мячом.

'45+1

И Кирилл Левников своим свистком отправил команды на перерыв.

'45

«Ростов» под занавес тайма заработал угловой. Но Шамар Николсон выиграл воздух, выбив мяч головой.

'43

Теперь Зиньковский принял мяч на правой стороне штрафной, красиво убрал под себя и пробил в дальний угол — немного не попал.

'41

«Спартак» разыграл корнер и из глубины загрузил верхом в штрафную — неудачно.

'40

Зиньковский в быстрой атаке «Спартака» отдал Николсону в штрафную. Тот упустил момент для удара, но передачей с рикошетом заработал угловой.

'37

Угловой заработал «Ростов». Домашняя заготовка с подачей Уткина в точку, куда вбегало много полевых, но спартаковцы справились.

'36

Не хватает игре темпа, но это понятно. Жара ОАЭ, сборы...

'33

В быстрой контратаке «Спартака» Зиньковский притащил мяч почти к чужой штрафной, не стал делиться им с партнерами, в фирменном стиле сместился чуть в центр и пробил с правой. Получилось точно в руки Песьякову, но хотя бы в створ.

'30

Пытаются команды атаковать, но моментов почти не создают. Спартаковцы поострее, но не настолько, чтобы это как-то напрягло соперников на данный момент.

'27

Проникающая передача нашла в штрафной «Ростова» Игнатова. Он дважды подряд попробовал сделать пас в центр и назад под удар партнера. Но оба раза попал в защитников «Ростова». В первом случае мяч вернулся к Михаилу, а во втором отлетел к Песьякову в руки.

'25

Классный перевод Николсона на Хлусевича, который получил мяч перед штрафной и закинул его во владения Песьякова — неудачно.

'23

Щетинин получил мяч в глубине штрафной «Спартака» и выполнил мягкую, но высокую подачу. Комличенко пробил головой в борьбе, но мяч по дуге и слабо прилетел в руки Максименко.

'21

Хлусевич и Николсон комбинацией на третьего вывели на удар Игнатова. Тот из штрафной махнул в сетку с внешней стороны. Но, в любом случае, был офсайд.

'18

Инициатива перешла на сторону «Ростова» в последнее время. Много владеют мячом подопечные Карпина, но каких-то дивидендов из этого пока не выжимают.

'15

Позиционная атака ростовчан была долгой, но так ни к чему интересному и не привела.

'13

Стык Игнатова с соперником в штрафной «Ростова». Больно Михаилу, а арбитр назначил от ворот. И ведь могли взять челлендж спартаковцы, но не стали почему-то. А было похоже на пенальти.

'11

Дальний удар в исполнении Осипенко. Мяч не лег на ногу и слабо прокатился мимо ворот.

'9

Красно-белые разыграли первый в матче угловой. В итоге Зиньковский все равно выполнил подачу от лицевой, но уже почти от штрафной. Только слишком сильно.

'7

Еще одно нарушение красно-белых в атаке. Теперь больно было Даниилу Уткину после контакта с Даниилом Денисовым. Но и с Уткиным уже все в порядке.

'5

Спартаковцы пытались атаковать, потеряли мяч, а Хлусевич перестарался в отборе в центре поля, нарушив правила.

'3

Невысок темп на старте матча. При этом мяч пока больше под контролем москвичей.

'1

«Спартак» сразу пошел в атаку, и в итоге мяч попал в руки к Песьякову. Но без удара.

'1

Поеееехали! Матч начался.

19:30

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Кстати, сегодня у тренеров есть право взять по челлендж-просмотру VAR в каждом из таймов.

19:25

А вот стартовый состав московского «Спартака» от его наставника Гильермо Абаскаля. При этом сегодня красно-белые собираются играть двумя составами — по тайму.

Максименко — Хлусевич, Маслов, Джикия, Классен — Литвинов, Денисов, Зобнин — Игнатов, Зиньковский, Николсон.

19:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил сегодняшний именинник, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин:

Песьяков — Лангович, Прохин, Осипенко, Чернов — Глебов, Щетинин, Уткин — Миронов, Байрамян, Комличенко.

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на первом матче зимнего турнира в Абу-Даби — Кубке РПЛ. Встречаются «Ростов» из Ростова-на-Дону и московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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