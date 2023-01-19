В товарищеском матче сборная Эр-Рияда (объединенная команда «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля») с Криштиану Роналду играет с французским «ПСЖ» с Лионелем Месси. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
Матч не начался
19 января 20:00
Сборная Эр-Рияда
Саудовская Аравия
0:0
ПСЖ
Париж, Франция
Стадион «Кинг Фахд», Эр-Рияд
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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С конца
19:20
Матч начнется в 20.00 по московскому времени.
19:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча, в котором встречаются сборная Эр-Рияда объединенная команда «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля») с Криштиану Роналду и французский «ПСЖ» с Лионелем Месси.
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