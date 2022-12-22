Небольшая стычка между Родри и Фабиу Карвалью. Испанцу из «Сити» не понравился фол португальца из «Ливерпуля». Но игра уже продолжается.
Опять некоторое затишье на поле. Но темп все равно высок, просто создавать у команд не выходит.
Де Брейне подал с левого фланга в довольно быстрой атаке «Сити», но мяч свалился с ноги и прилетел в руки Келлехеру.
Пошла передача низом от Де Брейне в штрафную, а кто-то из защитников «Сити» бил низом — мяч не преодолел трафик.
Де Брейне сильно подал штрафной с правого фланга. Мяч слегка заметался в штрафной, но в итоге был вынесен. Не смог Аке ударить.
ГОООООООООЛ! Фабиу Карвалью — 1:1! Вот так вот вроде бы из ничего отыгрывается «Ливерпуль». Милнер в атаке «красных» принял мяч на границе штрафной и классно вырезал на одиннадцатиметровую отметку, откуда Карвалью уверенно попал в дальний угол низом!
Марез принял мяч на правой стороне штрафной и попытался продраться через Робертсона и прострелить. Первое с грехом пополам еще вышло, второе — нет.
Или не пытается: быстрой атакой вскрыли оборону «Сити» по центру, и Нуньес пробил в штангу! Правда, потом лайнсмен зажег офсайд.
«Ман Сити» продолжает атакой за атакой накатывать на штрафную гостей. Очень непросто мерсисайдцам в эти минуты.
ГООООООООООООООООЛ! Эрлинг Холанд — 1:0! Гюндоган перевел мяч налево, там Палмер сыграл по флангу вперед на де Брейне, который и прострелил в штрафную, откуда Холанд классным ударом в касание открыл счет!
Де Брейне в касание бьет с линии штрафной по воротам после паса Палмера от лицевой — было непросто, и удар не получился.
Несколько сумбурный футбол пока, но «Ман Сити» как-то поинтереснее, поактивнее и атакует побольше.
Холанд совершенно свободным принял на правом фланге длинную передачу и зряче отдал низом в центр штрафной под удар Коулу Палмеру. Тот как-то неудачно подставил ногу, и мяч ушел совсем мимо ворот.
А вот уже «красные»! Длинный пас низом в левый полуфланг в штрафную на Нуньеса, который успевает к мячу, продвигается и бьет из штрафной — Лапорт блокирует.
Ого! Уже на 20-й секунде мог забить Холанд! Аке сделал классную длинную передачу из глубины, норвежец выиграл на рывке позицию у защитников и попробовал перекинуть неосмотрительно выскочившего к границе штрафной Келлехера — выше ворот.
Составы сегодня во многом смешанные, но не из-за того, что это Кубок лиги. Просто наставники предоставили отдых своим футболистам, которые дошли до поздних стадий на чемпионате мира. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом.
А вот стартовый состав «Ливерпуля» от Юргена Клоппа:
Кивин Келлехер — Джеймс Милнер, Жоэль Матип, Джо Гомес, Эндрю Робертсон — Тьяго Алькантара, Стефан Байчетич, Харви Эллиотт — Мохамед Салах, Фабиу Карвалью, Дарвин Нуньес.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола:
Штефан Ортега — Рико Льюис, Мануэль Аканджи, Эмерик Лапорт, Натан Аке — Кевин де Брейне, Родри, Илкай Гюндоган — Рияд Марез, Коул Палмер, Эрлинг Холанд.