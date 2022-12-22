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Спорт

Большой футбол вернулся: «Ман Сити» принимает «Ливерпуль» в Кубке лиги. LIVE

Футбол. Кубок Английской лиги. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН

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Reuters
В 1/8 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» на «Этихаде» принимает «Ливерпуль». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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22 декабря 23:38
0:0
Трансляция
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'36

Стефан Байчетич получил первую в матче желтую карточку.

'34

Небольшая стычка между Родри и Фабиу Карвалью. Испанцу из «Сити» не понравился фол португальца из «Ливерпуля». Но игра уже продолжается.

'32

Опять некоторое затишье на поле. Но темп все равно высок, просто создавать у команд не выходит.

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Reuters
'30

Де Брейне подал с левого фланга в довольно быстрой атаке «Сити», но мяч свалился с ноги и прилетел в руки Келлехеру.

'28

Пошла передача низом от Де Брейне в штрафную, а кто-то из защитников «Сити» бил низом — мяч не преодолел трафик.

'27

Снова отрезок атак «Ман Сити». Очередная привела к угловому.

'25

Де Брейне сильно подал штрафной с правого фланга. Мяч слегка заметался в штрафной, но в итоге был вынесен. Не смог Аке ударить.

'23

Опасная атака «Ман Сити», в которой Холанд чуточку не дотянулся головой, выпрыгивая на подачу.

'20

ГОООООООООЛ! Фабиу Карвалью — 1:1! Вот так вот вроде бы из ничего отыгрывается «Ливерпуль». Милнер в атаке «красных» принял мяч на границе штрафной и классно вырезал на одиннадцатиметровую отметку, откуда Карвалью уверенно попал в дальний угол низом!

'18

Марез принял мяч на правой стороне штрафной и попытался продраться через Робертсона и прострелить. Первое с грехом пополам еще вышло, второе — нет.

'16

Или не пытается: быстрой атакой вскрыли оборону «Сити» по центру, и Нуньес пробил в штангу! Правда, потом лайнсмен зажег офсайд.

'15ё

Немного отодвинул от своих ворот и пытается успокоить игру «Ливерпуль».

'13

«Ман Сити» продолжает атакой за атакой накатывать на штрафную гостей. Очень непросто мерсисайдцам в эти минуты.

'11

ГООООООООООООООООЛ! Эрлинг Холанд — 1:0! Гюндоган перевел мяч налево, там Палмер сыграл по флангу вперед на де Брейне, который и прострелил в штрафную, откуда Холанд классным ударом в касание открыл счет!

'10

Де Брейне в касание бьет с линии штрафной по воротам после паса Палмера от лицевой — было непросто, и удар не получился.

'9

Несколько сумбурный футбол пока, но «Ман Сити» как-то поинтереснее, поактивнее и атакует побольше.

'7

Холанд совершенно свободным принял на правом фланге длинную передачу и зряче отдал низом в центр штрафной под удар Коулу Палмеру. Тот как-то неудачно подставил ногу, и мяч ушел совсем мимо ворот.

'5

Теперь «Сити» заработал угловой. Де Брейне его подал, но без справилась защита «Ливерпуля».

'3

Подача Джеймса Милнера с углового к остроте не привела.

'2

А вот уже «красные»! Длинный пас низом в левый полуфланг в штрафную на Нуньеса, который успевает к мячу, продвигается и бьет из штрафной — Лапорт блокирует.

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Phil Noble/Reuters
'1

Ого! Уже на 20-й секунде мог забить Холанд! Аке сделал классную длинную передачу из глубины, норвежец выиграл на рывке позицию у защитников и попробовал перекинуть неосмотрительно выскочившего к границе штрафной Келлехера — выше ворот.

'1

Поееееехали! Матч начался.

23:00

Составы сегодня во многом смешанные, но не из-за того, что это Кубок лиги. Просто наставники предоставили отдых своим футболистам, которые дошли до поздних стадий на чемпионате мира. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом.

22:55

А вот стартовый состав «Ливерпуля» от Юргена Клоппа:

Кивин Келлехер — Джеймс Милнер, Жоэль Матип, Джо Гомес, Эндрю Робертсон — Тьяго Алькантара, Стефан Байчетич, Харви Эллиотт — Мохамед Салах, Фабиу Карвалью, Дарвин Нуньес.

22:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола:

Штефан Ортега — Рико Льюис, Мануэль Аканджи, Эмерик Лапорт, Натан Аке — Кевин де Брейне, Родри, Илкай Гюндоган — Рияд Марез, Коул Палмер, Эрлинг Холанд.

22:45

Добрый вечер! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором «Манчестер Сити» на «Этихаде» принимает «Ливерпуль».

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