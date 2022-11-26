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Спорт

Вырваться на первое место в Кубке: ЦСКА играет против «Сочи» на выезде. LIVE

Футбол. Кубок России. Группа D. 6-й тур. «Сочи» — ЦСКА. ОНЛАЙН

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Игрок ЦСКА Федор Чалов

Игрок ЦСКА Федор Чалов

РИА Новости
В матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России в группе D играют «Сочи» и московский ЦСКА. В случае победы армейцы по крайней мере временно обгонят «Урал» и поднимутся на первое место в таблице. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Кубок России. Группа D
Матч не начался
26 ноября 16:00
Сочи
Сочи
0:0
ЦСКА
Москва
Стадион «»,
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
15:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В матче 6-го тура групповой стадии Кубка России встречаются «Сочи» и московский ЦСКА. Начало встречи — в 16.00 мск.

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