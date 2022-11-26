В матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России в группе D играют «Сочи» и московский ЦСКА. В случае победы армейцы по крайней мере временно обгонят «Урал» и поднимутся на первое место в таблице. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Кубок России. Группа D
Матч не начался
26 ноября 16:00
Сочи
Сочи
0:0
ЦСКА
Москва
Стадион «»,
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
15:45
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В матче 6-го тура групповой стадии Кубка России встречаются «Сочи» и московский ЦСКА. Начало встречи — в 16.00 мск.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях