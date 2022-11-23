23 ноября 2022, 18:00 Спорт Оформить первое место: «Спартак» играет с «Крылями» в Самаре в Кубке России. LIVE Кубок России. Путь РПЛ. Группа В. 5-й тур. «Крылья Советов» — «Спартак». ОНЛАЙН Александр Седов

close 100% Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В матче пятого тура Кубка России в Пути РПЛ в группе В в Самаре играют «Крылья Советов» и московский «Спартак», который в случае ничейного исхода обеспечит себе первое место в квартете. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Кубок России. Группа B Матч не начался 23 ноября 18:00 Крылья Советов Самара 0:0 Спартак М Москва Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)