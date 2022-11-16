Спорт

Обойти «Крылья»: «Зенит» гостит у «Факела» в Кубке России. LIVE

Кубок России. Путь РПЛ. Группа В. 5-й тур. «Факел» — «Зенит». ОНЛАЙН

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
В матче пятого тура группы В пути РПЛ Кубка России по футболу воронежский «Факел», не набравший еще ни одного очка, принимает на своем поле «Зенит» из Санкт-Петербурга. Команда Сергея Семака занимает третье место в группе, имея, как и самарские «Крылья Советов», шесть баллов в активе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Кубок России. Группа B
Матч не начался
16 ноября 18:00
Факел
Воронеж
0:0
Зенит
Санкт-Петербург
Стадион «Центральный стадион профсоюзов», Воронеж
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
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17:45

В матче пятого тура группового этапа Кубка России по футболу в группе В пути РПЛ воронежский «Факел» принимает «Зенит» из Санкт-Петербурга. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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