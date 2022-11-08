Спорт

Возвращение мини-футбольной сборной России: громим Таджикистан. LIVE

Футбол. Товарищеский матч. Таджикистан — Россия. ОНЛАЙН

close
100%
Артем Антошкин в составе сборной России по мини-футболу

Артем Антошкин в составе сборной России по мини-футболу

@teamrussia/Twitter
Мини-футбольная сборной России в Душанбе проводит контрольный спарринг против национальной команды Таджикистана. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
.
08 ноября 19:11
0:0
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'32

ГООООООООООООООООООООООЛ! Йоров наносит удар с носка без замаха, после чего мяч отскочил на правую штангу, откуда последовал прострел вдоль ворот — в пустой угол легко закатил мяч Ризомов! 5:2!

'30

Путилов надежно прикрывает ближний угол и мешает Сардорову забить второй мяч!

'29

Йоров грамотно подстроился под Рубцова и заработал фол для своей команды.

'28

На третью голевую передачу сейчас Асадов наработал, Ниязов ускорился по левому краю и пробил прямо в голкипера.

'27

Зайцев и Москалев до сих пор не выходили на поле в составе российской сборной в этой игре, будем ждать их появления как можно скорее — счет-то ведь комфортный!

'25

Получает главный тренер сборной России Константин Маевский предупреждение за излишние эмоции в эпизоде с подкатом Саломова против Фахрутдинова!

'25

А теперь Фахрутдинов наносит удар по воротам хозяев, вновь защитник в подкате блокирует мяч.

'24

Сергей Денисов лишил голкипера сборной Таджикистана мяча и пробил по пустым воротам — мимо!

'23

Йоров очень качественный удар нанес метров с десяти, но не попал в створ.

'22

ГОООООООООООООООООЛ! А вот и дубль! А вот и дубль, Андрей Панкратов прокатил мяч после паса из глубины мимо вратаря и вторым касанием покатил его в ворота! 5:1!

'21

Ходжаев создает себе голевой момент, забегая вдоль дальней бровки, но мяч после его удара только с внешней стороны попадает.

18:51

Второй тайм начался!

18:36

Перерыв! Уверенно ведет сборная России в счете, 4:1!

'20

ГОООООООООООООООООООЛ! Сергей Денисов открылся по центру и спокойно пробил мимо вратаря после передачи Фахрутдинова по левому краю! 4:1!

'19

Фахрутдинов классно разобрался с Сардоровым, но нарушил правила в борьбе.

'18

Денисов побежал навстречу выбежавшему из ворот Бекмуродову, но не смог опередить голкипера и пробить по пустым воротам.

'16

Сардоров со штрафного захотел перебросить «черпачком» мяч через стенку, но не вышло. А задумка была интересной.

'15

Ниязов на Асадова очень тонкую передачу вдоль ворот отправлял, не получилось у Артема мяч обработать.

'14

ГООООООООООООООООООЛ! Андрей Панкратов поддавил соперника, получил мяч, прорвался в полном одиночестве к воротам оппонента и пробил мимо вратаря — 3:1!

'11

ГОООООООООООООООООЛ! Андрей Заболонков открывает счет голам за основную сборную страны! Асадов элегантно оставил мяч для набегавшего партнера — 2:1!

'13

Антон Рубцов наносит первый удар в створ ворот в игре, Бекмуродов на месте.

'10

Тем временем Дмитрий Путилов трудится на линии ворот, совершая спасение за спасением.

'9

Заболонков красиво пяткой скинул мяч на Асадова, но последовавший удар пришелся в игрока команды соперников.

'8

ГОООООООООООООООООООЛ! Артем Ниязов блистательный удар под перекладину после углового в исполнении Асадова нанес! Ничья, 1:1!

'8

Асадов выполнял скрытую передачу с фланга в центр, но игрок соперников мяч перехватил.

'7

Оставили одного Умарова перед воротами защитники сборной России, но на их счастье не точен оказался футболист команды Таджикистана.

'5

Удар Заболонкова блокирует защитник команды хозяев.

'4

ГООООООООООООООООЛ! Убежали таджикские футболисты в контратаку, Йоров после углового убежал с партнером к воротам сборной России, на замахе убрал соперника и пробил под правую штангу! 1:0!

'4

Заболонков попадает в руку сопернику, однако арбитр не фиксирует нарушения правил.

'3

Первый опасный момент Панкратов создает после передачи Асадова, но его удар в ближний угол неточным оказался.

'2

Cтартовые минуты игры остаются за российской командой.

18:01

Игра началась! Поехали!

18:00

Напомним, что вчера россияне уступили своим оппонентам со счетом 10:7. Посмотрим, удастся ли нашей сборной взять сегодня реванш.

17:55

Состав российской сборной:

close
100%
17:50

Состав хозяев:

close
100%
17:45

Добрый день! Мы начинаем текстовую трансляцию товарищеского матча мини-футбольной сборной России против национальной команды Таджикистана.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 258-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 258-й день
Зеленский назвал условия для переговоров с Москвой. Это список из пяти пунктов
Зеленский: условия для диалога с РФ — возмещение ущерба и уважение к Уставу ООН
Некоглай спародировал ролик с военным. Мизулина назвала тиктокера «выродком» и обратится в МВД
Блогер Некоглай заявил, что Мизулина нарушила закон, назвав его «выродком»
Путин объявил о продлении до 2026 года программы маткапитала
При крушении вертолета под Костромой погиб один человек
Шойгу проинспектировал командный пункт войск РФ в зоне СВО
Губернатор Старовойт сообщил о второй за день атаке ВСУ на Курскую область
Новости и материалы
Михаил Галустян посоветовал юмористам подвергать свои шутки «саморедактуре» перед релизом
Путин: в России много непредвиденных расходов с учетом особенностей сегодняшней ситуации
Путин рассказал о том, как стрелял из пушки 1938 года в университете
NASA объявило конкурс на создание сверхлегкого лунного автомобиля
Премьер Украины Шмыгаль назвал эвакуацию жителей городов экстренной мерой
Вирусологи обнаружили белок, из-за которого иммунитет не замечает ВИЧ
Британка нашла во время прогулки по пляжу желудок кита
Котяков: маткапитал на первого ребенка составит около 590 тысяч рублей
В Нидерландах могли найти второе фото Ван Гога
В Госдуме заявили о необходимости подготовки доказательств о невиновности Валиевой по делу о допинге
Путин призвал свести к минимуму угрозу бедности для семей с детьми
Дженнифер Лопес впервые за 10 лет появилась на обложке Vogue
The Mirror: на снимках 30-х годов нашли «путешественницу во времени» с мобильным телефоном
В Петербурге ночные бары под видом виски и коньяка поили посетителей самогоном
Российский лингвист расшифровал письменность аборигенов острова Пасхи
IFO: Германия потеряет €110 млрд доходов с 2021 по 2023 год из-за энергокризиса
Россиян лишили более семи тысяч приложений
Путин заявил, что зарплаты в России должны опережать рост цен
Все новости
Новинки и хиты продаж: что представили на китайском авиасалоне Airshow China — 2022
Россия представила на Airshow China авиацию и средства ПВО
«Заговор в Каире»: шпионский триллер, рассказанный в форме молитвы
Рецензия на фильм-лауреата Каннского фестиваля «Заговор в Каире»
«Наш путь будет труднее». Глава ЦБ предупредила о глобальном кризисе
Глава ЦБ Набиуллина: «жесткий» вариант прогноза ЦБ стал реальнее
«Вернем себе наш прекрасный Белый дом». Трамп сделает «важное заявление» через неделю
Трамп анонсировал «важное заявление» 15 ноября
«Зарплата актера провинциального театра катастрофически мала». Интервью с Александром Казьминым
Звезда мюзикла «Шахматы» рассказал о работе с Анастасией Стоцкой, новых проектах и общении с детьми
Тест: ищем скрытые смыслы в знакомых детских книгах
Какие факты биографии и злые насмешки зашифрованы в популярных книгах
Леди в черном. Звезды на премии CFDA Fashion Awards 2022
«В конце весны или, возможно, летом». Киев вынашивает планы захвата Крыма
The Daily Beast: Украина разрабатывает план по возвращению Крыма
В ДНР заявили о зачистке территории аэропорта Донецка
Командир «Спарты» объявил о полном контроле ДНР над Донецким аэропортом
Путин назвал число мобилизованных, прибывших в боевые подразделения
Путин заявил о 80 тысячах мобилизованных в зоне СВО
Министр обороны Украины сообщил о поставке западных систем ПВО
Глава минобороны Резников объявил о доставке на Украину систем ПВО NASAMS и Aspide
«Никто такого не ожидал». На Украине национализируют предприятия олигархов
На Украине национализировали активы Коломойского и других олигархов
Артиллеристу в помощь. В России протестируют экзоскелеты для военных
Эксперт Буданов: применение экзоскелетов вдвое повысит эффективность артиллеристов ВС РФ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть