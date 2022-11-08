ГООООООООООООООООООООООЛ! Йоров наносит удар с носка без замаха, после чего мяч отскочил на правую штангу, откуда последовал прострел вдоль ворот — в пустой угол легко закатил мяч Ризомов! 5:2!
На третью голевую передачу сейчас Асадов наработал, Ниязов ускорился по левому краю и пробил прямо в голкипера.
Зайцев и Москалев до сих пор не выходили на поле в составе российской сборной в этой игре, будем ждать их появления как можно скорее — счет-то ведь комфортный!
Получает главный тренер сборной России Константин Маевский предупреждение за излишние эмоции в эпизоде с подкатом Саломова против Фахрутдинова!
ГОООООООООООООООООЛ! А вот и дубль! А вот и дубль, Андрей Панкратов прокатил мяч после паса из глубины мимо вратаря и вторым касанием покатил его в ворота! 5:1!
Ходжаев создает себе голевой момент, забегая вдоль дальней бровки, но мяч после его удара только с внешней стороны попадает.
ГОООООООООООООООООООЛ! Сергей Денисов открылся по центру и спокойно пробил мимо вратаря после передачи Фахрутдинова по левому краю! 4:1!
Денисов побежал навстречу выбежавшему из ворот Бекмуродову, но не смог опередить голкипера и пробить по пустым воротам.
Сардоров со штрафного захотел перебросить «черпачком» мяч через стенку, но не вышло. А задумка была интересной.
Ниязов на Асадова очень тонкую передачу вдоль ворот отправлял, не получилось у Артема мяч обработать.
ГООООООООООООООООООЛ! Андрей Панкратов поддавил соперника, получил мяч, прорвался в полном одиночестве к воротам оппонента и пробил мимо вратаря — 3:1!
ГОООООООООООООООООЛ! Андрей Заболонков открывает счет голам за основную сборную страны! Асадов элегантно оставил мяч для набегавшего партнера — 2:1!
Заболонков красиво пяткой скинул мяч на Асадова, но последовавший удар пришелся в игрока команды соперников.
ГОООООООООООООООООООЛ! Артем Ниязов блистательный удар под перекладину после углового в исполнении Асадова нанес! Ничья, 1:1!
Оставили одного Умарова перед воротами защитники сборной России, но на их счастье не точен оказался футболист команды Таджикистана.
ГООООООООООООООООЛ! Убежали таджикские футболисты в контратаку, Йоров после углового убежал с партнером к воротам сборной России, на замахе убрал соперника и пробил под правую штангу! 1:0!
Первый опасный момент Панкратов создает после передачи Асадова, но его удар в ближний угол неточным оказался.
Напомним, что вчера россияне уступили своим оппонентам со счетом 10:7. Посмотрим, удастся ли нашей сборной взять сегодня реванш.