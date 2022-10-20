Во время матча 9-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Зенит» (Санкт-Петербруг) и ФК «Крылья Советов» (Самара), 22 июля 2022 года
Алексей Даничев/РИА «Новости»
Петербургский «Зенит» на своем поле принимает самарские «Крылья Советов» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Фонбет Кубок России. Группа B
Матч не начался
20 октября 20:30
Зенит
Санкт-Петербург
0:0
Крылья Советов
Самара
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург
Главный судья: Михаил Иванов (Кострома, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
20:20
Матч начнется в 20.30 по московскому времени.
20:15
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Петербургский «Зенит» в рамках четвертого тура группового этапа Кубка России на своем поле принимает самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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