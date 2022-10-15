Спорт

В надежде на Дзюбу: «Адана Демирспор» сражается на выезде с «Касымпашей». LIVE

Турецкая Суперлига. 10-й тур. «Касымпаша» — «Адана Демирспор». ОНЛАЙН

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«Адана Демирспор», в составе которой играет российский нападающий Артем Дзюба, в матче 10-го тура турецкой Суперлиги на выезде сражается с «Касымпашей». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Турция - Суперлига. 10-й тур
Матч не начался
15 октября 17:00
Касымпаша
Стамбул
0:0
Адана Демирспор
Адана
Стадион «Реджеп Тайип Эрдоган», Стамбул
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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16:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура турецкой Суперлиги, где «Адана Демирспор» на выезде играет с «Касымпашей».

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