Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
На Украине разработали законопроект об ответственности за получение паспорта РФ 17:53
Форвард «Динамо» Смолов рассказал, во сколько обошелся самый дорогой ужин... 17:52
Вирусолог Лукашев назвал излишне смелым заявление ВОЗ о скором завершении пандемии 17:52
Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России управляемой 17:52
Часть турецких отелей перестали принимать карты «Мир» 17:51
Украина надеется покрыть дефицит бюджета в 2023 году за счет помощи США, ЕС и... 17:45
Reuters: Британия пригласила посла КНДР на похороны Елизаветы II 17:44
В Азербайджане заблокировали популярную соцсеть 17:43
Тюнинг-ателье Hennessey представило шестиколесный пикап VelociRaptor 6x6 17:43
Байден провел первый разговор с королем Великобритании Карлом III 17:42
Спорт

Смыть позор после 0:8 в Петербурге: «Оренбург» приехал в гости к «Ростову». LIVE

Футбол. Кубок России. Путь РПЛ. «Ростов» — «Оренбург». ОНЛАЙН

close
100%
Эпизод матча «Оренбург» — «Ростов»

Эпизод матча «Оренбург» — «Ростов»

РИА Новости
В очередном матче розыгрыша национального Кубка «Ростов» Валерия Карпина на своем поле принимает «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.
Фонбет Кубок России. Группа C
1-й тайм
14 сентября 17:30
Ростов
Ростов-на-Дону
0 : 0
Оренбург
Оренбург
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'21

Капленко в классном подкате отжимает мяч у Полоза.

'19

Пенальти не назначен, играем дальше.

'18

Идет видеопросмотр игрового момента на предмет пенальти в ворота «Оренбурга» за фол на Оганесяне.

'16

Мельников на Оганесяна интересную передачу выдал, Степан не успел развернуться и получил по ногам.

'14

Полуяхтов в подкате из-под ноги Тугарева выносит мяч, мешая игроку «Ростова» осуществить прострельную передачу.

'12

Какой красивый удар головой наносил Тимур Николаев! Удобную позицию занял он, отлепившись от всех защитников «Ростова», но пробил чуть выше перекладины!

'9

Степан Мельников вступает в отбор на дальней бровке, но получить мяч не выходит у него.

'6

Владимир Полуяхтов попробовал пробить головой после углового у ростовских ворот, но не допрыгнул до мяча в итоге.

'5

Максим Осипенко сбивает Титкова, первый фол в сегодняшней игре состоялся.

'4

Байрамян здорово отработал по позиции и вынес мяч, залетевший в ростовскую штрафную с правого фланга.

'3

Cтартовые минуты игры остаются за оренбургской командой.

17:31

Игра началась! Поехали!

17:25

Состав «Оренбурга»: Сысуев, Павловец, Николаев, Стаматов, Полуяхтов, Башич, Капленко, Оганесян, Титков, Ковалев, Гурциев.

17:20

Состав «Ростова»: Медведев, Терентьев, Прохин, Осипенко, Лангович, Миронов, Селява, Байрамян, Мельников, Тугарев, Голенков.

17:15

Добрый день! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура Пути РПЛ Кубка России между «Ростовом» и «Оренбургом».

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 203-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 203-й день
Лукашенко наколол дров и поделился планом спасения Европы. Полная расшифровка
Лукашенко заготовил дрова для Дуды, Моравецкого, рабочих и крестьян в Европе
«В состоянии душевного волнения». Суд не нашел дискредитации армии в антивоенном посте Асмус
Тверской суд не стал штрафовать Кристину Асмус за антивоенный пост
Пашинян: Армения признает целостность Азербайджана, если он оставит ее земли
Кадыров заявил, что он объявил бы в России военное положение из-за СВО
«Ведомости»: Центробанк хочет разрешить иностранным банкам открывать российские филиалы
Глава ВОЗ заявил, что конец пандемии COVID-19 близок
Новости и материалы
В Астрахани прохожие помогли угонщику запустить автомобиль
На Украине разработали законопроект об ответственности за получение паспорта РФ
Форвард «Динамо» Смолов рассказал, во сколько обошелся самый дорогой ужин в его жизни
Вирусолог Лукашев назвал излишне смелым заявление ВОЗ о скором завершении пандемии
Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России управляемой
Часть турецких отелей перестали принимать карты «Мир»
Украина надеется покрыть дефицит бюджета в 2023 году за счет помощи США, ЕС и ВМФ
Reuters: Британия пригласила посла КНДР на похороны Елизаветы II
В Азербайджане заблокировали популярную соцсеть
Тюнинг-ателье Hennessey представило шестиколесный пикап VelociRaptor 6x6
Байден провел первый разговор с королем Великобритании Карлом III
Британка случайно переехала на машине свою мать, выезжая из гаража
Режиссер Холенко назвал принципиальное отличие между российскими и западными фильмами
Бывший президент «Спартака» Федун подарил клубу 6 миллиардов рублей
Новосибирцы нашли на остановке изрезанное тело мужчины
Режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон Хек попросил проще относиться к реалити-шоу по мотивам сериала
Губернатор Гладков: в трех домовладениях Красного Хутора есть разрушения из-за обстрелов
Мосгорсуд ликвидировал «Профсоюз журналистов и работников СМИ»
Все новости
«Был как отец родной». Умер главред «Комсомолки» Владимир Сунгоркин
Главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет
Комик три года содержала аферистку, выдумавшую себе рак и мертвых родственников
Врач-«шизофреник» имитировала рак и вливала спирт в вены ради наживы
«Мать гуляла с коляской и пивом». Обезвоженную девочку нашли в Раменском рядом с телами родителей
Сосед предположил, почему девочка из Раменского осталась в квартире с мертвыми родителями
На свадьбе в Крыму станцевали под «Червону калину». Гостей арестовали, ресторан закрыли
В Крыму закрыли ресторан из-за украинской песни на свадьбе, гостей оштрафовали
«Неверность раскрывает правду о ваших отношениях»: откуда берутся измены
Отрывок из книги психолога Дэвида Ричо о причинах измен в браке
Вожатый, копирайтер или няня: как заработать деньги ребенку
Психолог Чиркова: перед трудоустройством школьника важно проговорить с ним возможные сомнения и страхи
Прощай, кино. Умер французский режиссер Жан-Люк Годар
«Изнуряющие нагрузки негативно влияют на либидо»: врачи рассказали о вреде и пользе тренировок
Эндокринолог Бинатова: тестостерон в большой дозе способствует развитию и росту опухолей
Тест: угадайте в каком возрасте эти звезды стали родителями
Кто из звезд родил ребенка в 18, а кто в 50 лет
Российским военным выдадут новые аптечки
«Дочка» «Ростеха» разработает новую аптечку для военнослужащих
«Пусть народ скажет». В Грузии предложили провести референдум о войне с Россией
В Грузии допустили возможность референдума об открытии «второго фронта» против России
Путин и Шольц поговорили впервые с конца мая. Разговор длился 90 минут
Владимир Путин и Олаф Шольц обсудили конфликт на Украине и безопасность Запорожской АЭС
«Встреча имеет особое значение». Путин поговорит об Украине с Си Цзиньпином и Эрдоганом
Путин и Си Цзиньпин обсудят Украину на встрече 15 сентября в рамках саммита ШОС
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть