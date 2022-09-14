14 сентября 2022, 17:30
Спорт
Смыть позор после 0:8 в Петербурге: «Оренбург» приехал в гости к «Ростову». LIVE
Эпизод матча «Оренбург» — «Ростов»
РИА Новости
В очередном матче розыгрыша национального Кубка «Ростов» Валерия Карпина на своем поле принимает «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.
Фонбет Кубок России. Группа C
1-й тайм
14 сентября 17:30
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия)
'21
Капленко в классном подкате отжимает мяч у Полоза.
'19
Пенальти не назначен, играем дальше.
'18
Идет видеопросмотр игрового момента на предмет пенальти в ворота «Оренбурга» за фол на Оганесяне.
'16
Мельников на Оганесяна интересную передачу выдал, Степан не успел развернуться и получил по ногам.
'14
Полуяхтов в подкате из-под ноги Тугарева выносит мяч, мешая игроку «Ростова» осуществить прострельную передачу.
'12
Какой красивый удар головой наносил Тимур Николаев! Удобную позицию занял он, отлепившись от всех защитников «Ростова», но пробил чуть выше перекладины!
'9
Степан Мельников вступает в отбор на дальней бровке, но получить мяч не выходит у него.
'6
Владимир Полуяхтов попробовал пробить головой после углового у ростовских ворот, но не допрыгнул до мяча в итоге.
'5
Максим Осипенко сбивает Титкова, первый фол в сегодняшней игре состоялся.
'4
Байрамян здорово отработал по позиции и вынес мяч, залетевший в ростовскую штрафную с правого фланга.
'3
Cтартовые минуты игры остаются за оренбургской командой.
17:25
Состав «Оренбурга»: Сысуев, Павловец, Николаев, Стаматов, Полуяхтов, Башич, Капленко, Оганесян, Титков, Ковалев, Гурциев.
17:20
Состав «Ростова»: Медведев, Терентьев, Прохин, Осипенко, Лангович, Миронов, Селява, Байрамян, Мельников, Тугарев, Голенков.
17:15
Добрый день! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура Пути РПЛ Кубка России между «Ростовом» и «Оренбургом».
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