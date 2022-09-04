'90+7

«Болейте за эту команду! Она будет все равно! — кричит Виктор Зубко сектору ультрас «Амкала». — Сейчас переполняют эмоции. Каждому из вас большое человеческое спасибо!»

У Дениса Ивановича и у президента «Амкала» Германа слезы на глазах. Напомним, Денис Зубко вместе со всем тренерским штабом покидает «Амкал», о чем сообщил перед этим матчем.

«Мы вас любим! Мы вас любим!» — скандируют фанаты красно-черных.