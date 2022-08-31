Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия)
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18:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Петербургский «Зенит» на своем поле принимает воронежский «Факел» в рамках Кубка России. Команды играют в группе В, «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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