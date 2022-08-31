31 августа 2022, 17:00
Спорт
Московское дерби: «Торпедо» уступает ЦСКА с самого начала игры. LIVE
Игрок ЦСКА Федор Чалов
РИА Новости
Московское «Торпедо» в рамках группового этапа Кубка России принимает другой столичный клуб — ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Кубок России. Группа D
1-й тайм
31 августа 17:00
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
'17
Самсонов обыграл оппонента на фланге и пробил в ближний угол неточно.
'14
ГОООООООООООООООООООЛ! Никита Ермаков открывает счет своим забитым голам за красно-синих в Кубке России, оказываясь первым на добивании после удара Адольфо Гайча! 0:1!
'11
Удар со штрафного Богдана Рейхмена пришелся в стенку футболистов ЦСКА.
'9
Против Дениса Лаптьева грубо фолит Игорь Дивеев и получает желтую карточку.
'6
Дивеев совершает тактический фол.
'5
Кучаев выкатил передает на Гайча, который чуть подзатянул с развитием атаки, позволив защитнику «Торпедо» заблокировать удар.
'3
Cтартовые минуты игры остаются за армейцами.
16:55
«Торпедо»: Довбня, Смольников, Кожемякин, Нетфуллин, Ле Таллек, Самсонов, Енин, Рейхмен, Караев, Лаптев, Султонов.
Запасные: Бабурин, Евдокимов, Прошкин, Темников, Цаллагов, Рязанцев, Симонян, Эркинов, Лебеденко, Калмыков.
16:50
ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Фукс, Зайнутдинов, Обляков, Зделар, Кучаев, Ермаков, Мендес, Гайч.
Запасные: Акинфеев, Боков, Мухин, Карраскаль, Чалов, Набабкин, Мойзес, Медина, Яковлев, Каптилович, Лукин.
16:45
Добрый день, уважаемые любители футбола! Московские «Торпедо» и ЦСКА сражаются в группе D Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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