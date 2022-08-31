Самко заработал штрафной. Баньяц и Ахметов разыграли мяч, и последний исполнил подачу в штрафную, где Манелов нанес удар с 11-метровой отметки! Но Данилкин заблокировал этот удар.
«Быки» продолжают владеть мячом, приунывшие «Химки» находятся на своей половине поля и мягко обозначают прессинг.
ГООООЛ!!! Вот это красота! Ильзат Ахметов на дриблинге проник в чужую штрафную с левого фланга — ушел от Камлашева, Кухарчука и Черного — и крученым ударом перекинул вратаря, отправив мяч в дальнюю «девятку»! 2:0 в пользу «Краснодара»!
Самко нанес удар почти с линии штрафной, но слишком неточно — мяч пролетел в нескольких метрах от створа.
«Краснодар» очень высоко прессингует соперника и вынуждает «Химки» играть длинными передачами, что почти всегда приводит к потере мяча.
Опасно! Ахметов на дриблинге ворвался в штрафную «Химок» и готовился нанести удар, но Черный в идеальном подкате вынес мяч у него из-под ног!
Опасно! «Химки» организовали быструю контратаку и попали в штангу! А до этого Сорокин свалил в своей штрафной соперника, и VAR проверил этот эпизод, но не стал давать пенальти. Очень жаркая игра!
ГОООООЛ!!! «Краснодар» дважды наказал «Химки» — сначала был удален Волков за нарушение правил, а теперь «быки» еще и забили с заработанного штрафного! Мяч был разыгран, Баньяц на финте убрал Глушакова и навесил в штрафную «Химок», от Черного мяч отскочил к Якимову, и тот пробил. Защитник «Химок» заблокировал этот выстрел, но Литвинов с добивания занес мяч в ворота! 1:0 в пользу «Краснодара»!
Прямая красная полузащитнику «Химок» Захару Волкову за фол последней надежды на Окоронкве! В мяч он вообще не попал и помешал нигерийцу выйти один на один с голкипером.
Волков сбил с ног нападающего «Краснодара» Окоронкву, который мог выбежать один на один с вратарем! VAR проверяет момент на возможную прямую красную карточку.
«Краснодар» заработал угловой. Баньяц навесил в штрафную, но защитники «Химок» без проблем выбили мяч подальше в поле.
«Краснодар» отбился от еще одного углового. «Химки» прижали гостей в последние минуты. Удивительно, но краснодарцы плохо держат мяч!
Глушаков подал с углового в центр штрафной, Волков пробил головой — Литвинов выбил мяч на второй угловой подряд.
«Химки» отобрали мяч на чужой половине поля! Руденко пробил по воротам, и мяч рикошетом ушел на угловой.
Кухарчук влетел в штрафную, но его встретили два защитника. Тогда полузащитник «Химок» попробовал навесить на дальнюю штангу, но получилось не очень точно. В итоге мяч просто покинул пределы поля.
Хавбек «Химок» Камлашев жестко влетел в защитника «Краснодара» Исаенко в верховой борьбе за мяч. К счастью, обошлось без травм.
«Химки» исполнили подачу в штрафную, там мяч подхватил Кухарчук и навесил на дальнюю штангу, но сделал это слишком сильно — мяч улетел за лицевую.
Ох ты, вратарь «Краснодара» Агкацев очень долго возился с мячом в своей штрафной, и нападающий «Химок» Руденко отобрал у него снаряд! Чтобы остановить быструю атаку красно-черных, краснодарцам пришлось фолить. «Химки» получили опасный «стандарт» возле чужой штрафной.
Манелов пытался открыться под длинный заброс возле штрафной «Химок». Подача на него действительно пошла, но 19-летний нападающий «Краснодара» не смог выиграть борьбу за мяч.
Хавбек «Химок» Камышев свалил с ног полузащитника «Краснодара» Баньяца на своей половине поля. «Быки» больше владеют мячом на данный момент и заставляют соперника фолить.
Окоронкво пробил по воротам из пределов штрафной «Химок»! Буквально с 11-метровой отметки. Однако в створ не попал.
Стартовый состав «Краснодара»: Станислав Агкацев, Олег Исаенко, Егор Сорокин, Вячеслав Литвинов, Сергей Волков, Ильзат Ахметов, Вячеслав Якимов, Михайло Баньяц, Владислав Самко, Ираклий Манелов, Джонатан Окоронкво.
Стартовый состав «Химок»: Виталий Гудиев, Брайан Идову, Егор Данилкин, Артур Черный, Захар Волков, Денис Глушаков, Александр Зуев, Илья Камышев, Илья Кухарчук, Даниил Камлашев, Александр Руденко.