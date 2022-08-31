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Ахметов забил гол-шедевр в стиле Месси, Волков получил прямую красную: «Химки» проигрывают «Краснодару». LIVE

Футбол. Кубок России. Группа А. «Химки» — «Краснодар». ОНЛАЙН

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Игрок «Краснодара» Ильзат Ахметов

Игрок «Краснодара» Ильзат Ахметов

Александр Вильф/РИА Новости
Подмосковные «Химки», у которых в чемпионате России пока мало что получается после увольнения Сергея Юрана, бьются с «Краснодаром» на групповом этапе Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Кубок России. Группа A
Перерыв
31 августа 16:30
Химки
Химки
0 : 2
Краснодар
Краснодар
27' Литвинов
40' Ахметов
Стадион «Арена Химки», Химки
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия)
1-й тайм

26' Волков

27' Литвинов

40' Ахметов

2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
'45+1

Самко заработал штрафной. Баньяц и Ахметов разыграли мяч, и последний исполнил подачу в штрафную, где Манелов нанес удар с 11-метровой отметки! Но Данилкин заблокировал этот удар.

'45

Арбитр компенсировал четыре минуты.

'44

Ахметов забросил мяч в штрафную, но Окоронкво не понял его замысла и не стал ускоряться.

'43

«Быки» продолжают владеть мячом, приунывшие «Химки» находятся на своей половине поля и мягко обозначают прессинг.

'40

ГООООЛ!!! Вот это красота! Ильзат Ахметов на дриблинге проник в чужую штрафную с левого фланга — ушел от Камлашева, Кухарчука и Черного — и крученым ударом перекинул вратаря, отправив мяч в дальнюю «девятку»! 2:0 в пользу «Краснодара»!

'37

Самко нанес удар почти с линии штрафной, но слишком неточно — мяч пролетел в нескольких метрах от створа.

'35

«Краснодар» очень высоко прессингует соперника и вынуждает «Химки» играть длинными передачами, что почти всегда приводит к потере мяча.

'33

Опасно! Ахметов на дриблинге ворвался в штрафную «Химок» и готовился нанести удар, но Черный в идеальном подкате вынес мяч у него из-под ног!

'31

Замена в составе «Химок»: нападающий Руденко ушел, вместо него — защитник Филин.

'29

Опасно! «Химки» организовали быструю контратаку и попали в штангу! А до этого Сорокин свалил в своей штрафной соперника, и VAR проверил этот эпизод, но не стал давать пенальти. Очень жаркая игра!

'27

ГОООООЛ!!! «Краснодар» дважды наказал «Химки» — сначала был удален Волков за нарушение правил, а теперь «быки» еще и забили с заработанного штрафного! Мяч был разыгран, Баньяц на финте убрал Глушакова и навесил в штрафную «Химок», от Черного мяч отскочил к Якимову, и тот пробил. Защитник «Химок» заблокировал этот выстрел, но Литвинов с добивания занес мяч в ворота! 1:0 в пользу «Краснодара»!

'26

Прямая красная полузащитнику «Химок» Захару Волкову за фол последней надежды на Окоронкве! В мяч он вообще не попал и помешал нигерийцу выйти один на один с голкипером.

'24

Судья пошел лично смотреть этот момент.

'23

Волков сбил с ног нападающего «Краснодара» Окоронкву, который мог выбежать один на один с вратарем! VAR проверяет момент на возможную прямую красную карточку.

'21

«Краснодар» заработал угловой. Баньяц навесил в штрафную, но защитники «Химок» без проблем выбили мяч подальше в поле.

'19

«Краснодар» отбился от еще одного углового. «Химки» прижали гостей в последние минуты. Удивительно, но краснодарцы плохо держат мяч!

'18

Глушаков подал с углового в центр штрафной, Волков пробил головой — Литвинов выбил мяч на второй угловой подряд.

'17

«Химки» отобрали мяч на чужой половине поля! Руденко пробил по воротам, и мяч рикошетом ушел на угловой.

'16

Кухарчук влетел в штрафную, но его встретили два защитника. Тогда полузащитник «Химок» попробовал навесить на дальнюю штангу, но получилось не очень точно. В итоге мяч просто покинул пределы поля.

'14

Хавбек «Химок» Камлашев жестко влетел в защитника «Краснодара» Исаенко в верховой борьбе за мяч. К счастью, обошлось без травм.

'12

«Химки» исполнили подачу в штрафную, там мяч подхватил Кухарчук и навесил на дальнюю штангу, но сделал это слишком сильно — мяч улетел за лицевую.

'11

Ох ты, вратарь «Краснодара» Агкацев очень долго возился с мячом в своей штрафной, и нападающий «Химок» Руденко отобрал у него снаряд! Чтобы остановить быструю атаку красно-черных, краснодарцам пришлось фолить. «Химки» получили опасный «стандарт» возле чужой штрафной.

'9

Манелов пытался открыться под длинный заброс возле штрафной «Химок». Подача на него действительно пошла, но 19-летний нападающий «Краснодара» не смог выиграть борьбу за мяч.

'7

Хавбек «Химок» Камышев свалил с ног полузащитника «Краснодара» Баньяца на своей половине поля. «Быки» больше владеют мячом на данный момент и заставляют соперника фолить.

'5

Окоронкво пробил по воротам из пределов штрафной «Химок»! Буквально с 11-метровой отметки. Однако в створ не попал.

'3

На первых минутах мы видим постоянную борьбу за мяч, уже было несколько фолов.

'1

Матч начался!

16:25

Стартовый состав «Краснодара»: Станислав Агкацев, Олег Исаенко, Егор Сорокин, Вячеслав Литвинов, Сергей Волков, Ильзат Ахметов, Вячеслав Якимов, Михайло Баньяц, Владислав Самко, Ираклий Манелов, Джонатан Окоронкво.

16:20

Стартовый состав «Химок»: Виталий Гудиев, Брайан Идову, Егор Данилкин, Артур Черный, Захар Волков, Денис Глушаков, Александр Зуев, Илья Камышев, Илья Кухарчук, Даниил Камлашев, Александр Руденко.

16:15

Добрый день, уважаемые любители футбола! Продолжаются матчи Кубка России, и подмосковные «Химки» на своем поле принимают «Краснодар» в группе А.

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