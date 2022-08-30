30 августа 2022, 19:00 Спорт Старт в новом формате: «Спартак» играет с «Крыльями Советов» на групповом этапе Кубка России. LIVE Футбол. Кубок России. Группа В. «Спартак» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара). ОНЛАЙН Виктория Алексеева

close 100% Игроки «Спартака» радуются забитому мячу в матче 3-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Оренбург» (Оренбург). Слева - автор гола Александр Соболев. Александр Вильф/РИА «Новости»

Московский «Спартак» начинает выступление в новом розыгрыше Кубка России, который в текущем сезоне проводится в измененном формате. В первом матче группового этапа турнира красно-белые принимают «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России. Группа B Матч не начался 30 августа 19:00 Спартак М Москва 0:0 Крылья Советов Самара Стадион «Открытие Банк Арена», Москва Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)