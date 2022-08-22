В матче 3-го тура турецкой Суперлиги «Адана Демирспор», на днях подписавшая российского нападающего Артема Дзюбу, гостит у знаменитого «Фенербахче». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Турция - Суперлига. 3-й тур
Матч не начался
22 августа 21:45
Фенербахче
Стамбул
0:0
Адана Демирспор
Адана
Стадион «Улкер - Шюкрю Сараджоглу», Стамбул
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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21:30
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Мы приветствуем вас на матче 3-го тура турецкой Суперлиги между «Аданой Демирспор» и «Фенербахче».
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