16 августа 2022, 19:00 Спорт Исторический матч: супермедийная команда блогеров «Амкал» дебютирует в Кубке России. LIVE Футбол. Кубок России. 1/256 финала. «Амкал» — «Зоркий» (Красногорк). ОНЛАЙН Данила Жиляев

В матче 1/256 финала Кубка России медийная команда «Амкал» встречается с красногорским «Зорким». Это первый случай в истории, когда блогерский клуб был приглашен к участию в Кубке России. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Кубок России. 1-й раунд - 1/256 финала Матч не начался 16 августа 19:00 Амкал Москва 0:0 Зоркий-Красногорск Красногорск Стадион «Лужники, Спортивный городок», Москва Главный судья: Даниил Шеметов (Ульяновск, Россия)