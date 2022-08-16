В матче 1/256 финала Кубка России медийная команда «Амкал» встречается с красногорским «Зорким». Это первый случай в истории, когда блогерский клуб был приглашен к участию в Кубке России. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Кубок России. 1-й раунд - 1/256 финала
Матч не начался
16 августа 19:00
Амкал
Москва
0:0
Зоркий-Красногорск
Красногорск
Стадион «Лужники, Спортивный городок», Москва
Главный судья: Даниил Шеметов (Ульяновск, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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18:45
Добрый день, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 1/256 финала Кубка России по футболу, в котором медийная команда «Амкал» встречается с красногорским «Зорким».
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