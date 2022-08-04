Кариус тащит мяч из-под перекладины! Убойный удар головой нанес футболист «Бей Беги», но голкипер 2D остался на месте.
И тут же еще одно предупреждение получает футболист «Бей Беги» — это Андрей Ещенко срубает Артура Белгаряна метрах в 35-ти от своих ворот.
Какой сейв делает вратарь 2DROTS Кариус! C острого угла с подъема пробивал сейчас нападающий «Бей Беги», но голкипер не дернулся и сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Почти вся команда 2D находится за линией мяча, территориальное преимущество полностью на стороне команды «Бей Беги»!
Андрей Ещенко чисто играет против Алекса Стиля, хотя на бровке у 2DROTS царит совершенно другое мнение.
Классную позиционную атаку провели футболисты «Бей Беги» — на ее острие оказался Лаша, которому не удалось закрутить мяч в дальний верхний угол.
Поддавили в последние минуты футболисты «ББ» своих оппонентов, не выпускают они их со своей половины поля.
Пас из глубины дошел до нападающего «ББ», однако два центральных защитника 2DROTS взяли оппонента в коробочку и лишили его мяча.
Алекс Стиль красиво исполняет стандартное положение, закручивая мяч в створ ворот «Бей Беги», но голкипер играет надежно и забирает мяч в руки.
В воротах у «Бей Беги» играет Александр Будаков, выступавший в 2010-х за «Крылья Советов», «Кубань», «Спартак-Нальчик» и «Торпедо». На спине у него вместо фамилии напечатана красивое слово «Риелтор».
ГОООООООООООООООЛ! Алекс Стиль пробивает в правый угол и открывает счет своим забитым мячам за 2DROTS! 1:0!
Пенальти в ворота «Бей Беги»! 22-й номер «Бей Беги» Шаля срубает Алекса Стиля в собственной штрафной.
Довольно высоко для медийного футбола прессингует «Бей Беги», Эйтану тяжело дается забег по центру со своей половины поля.
Обе команды провели качественные атаки на стартовом отрезке игры, пока преимущество сложно кому-то отдать.
Команда «Бей Беги» основана этим летом игроками «Спартака» Георгием Джикией и Александром Соболевым. Состоит она во многом из бывших профессиональных футболистов, для которых МКС-20222 станет первым крупным турниром в медийном футболе!
Сегодня в вечернем матче встречаются 2DROTS и «Бей Беги». Команда 2DROTS была основана Евгением Бабенко и Никитой Панасюком — сейчас на их YouTube-канале уже более 3 миллионов подписчиков, они по-праву считаются одной из самой популярных медийных команд в СНГ-пространстве.
Что такое МКС? Это турнир блогерских команд, который организует создатель «Амкала» Герман Попков (Герман El Classico) — идейный вдохновитель и один из основоположников медийного футбола в России.
В этом году на турнире выступят восемь команд, которые были разделены на две группы. В группе А сыграют «Деньги», ЛФК «Рома», «БроукБойз» и «Реалити», а в группе В выступят «Бей Беги», 2DROTS, «Амкал» и «Матч ТВ».