19:55

Перед этой игрой в Telegram-канале «Ксюша сказала» появилась информация, что в заявку татарского клуба на эту игру включен экс-форвард сборной России Артем Дзюба, который тренируется с командой под руководством Леонида Слуцкого.

Гендиректор казанцев Рустем Сайманов оперативно эту новость опроверг, так как клуб и футболист к настоящему моменту времени никаких документов о сотрудничестве не подписывали.