Главный тренер Леонид Слуцкий и форвард Артем Дзюба — возможно, главные надежды сборной России во Франции
Reuters
В заключительной игре третьего тура Первой лиги «Рубин» вместе с Артемом Дзюбой, проходящим подготовку к новому сезону в расположении казанской команды, принимает «Уфу». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Первая лига. 3-й тур
1-й тайм
01 августа 20:00
Рубин
Казань
0 : 0
Уфа
Уфа
Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань
Главный судья: Олег Соколов (Воронеж, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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'4
Касинтура мог сейчас открывать счет в матче! Получил в полном одиночестве он мяч во вратарской Дюпина и пробил в одно касание выше ворот!
'3
Cтартовые минуты игры остаются за казанской командой.
20:02
Игра началась! Поехали!
19:55
Перед этой игрой в Telegram-канале «Ксюша сказала» появилась информация, что в заявку татарского клуба на эту игру включен экс-форвард сборной России Артем Дзюба, который тренируется с командой под руководством Леонида Слуцкого.
Гендиректор казанцев Рустем Сайманов оперативно эту новость опроверг, так как клуб и футболист к настоящему моменту времени никаких документов о сотрудничестве не подписывали.
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