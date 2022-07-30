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Спорт

Тедеско идет за трофеем: «РБ Лейпциг» сражается с «Баварией» за Суперкубок. LIVE

Футбол. Суперкубок Германии. «РБ Лейпциг» — «Бавария». ОНЛАЙН

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«Бавария» — «ПСЖ»

«Бавария» — «ПСЖ»

Reuters
Под руководством Доменико Тедеско «РБ Лейпциг», который выиграл Кубок страны, сражается за Суперкубок Германии с победителем Бундеслиги — «Баварией». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Суперкубок Германии. Финал
Матч не начался
30 июля 21:30
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:0
Бавария
Мюнхен
Стадион «Ред Булл-Арена - Центральштадион», Лейпциг
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:00

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Германии, где сражаются «РБ Лейпциг» и «Бавария».

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