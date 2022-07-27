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Спастись в гостях: «Ференцварош» Черчесова бьется в Братиславе со «Слованом». LIVE

Лига чемпионов. Квалификация. 2-й раунд. «Слован» Бр — «Ференцварош». ОНЛАЙН

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Global Look Press
В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов венгерский «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова пытается отыграться за домашнее поражение у словацкого «Слована» в Братиславе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Матч не начался
27 июля 21:30
Слован Бр
Братислава, Словакия
0:0
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Стадион «Тегельне Поле (Народны)», Братислава
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:20

Первый матч закончился в пользу сегодняшних хозяев со счетом 2:1. Так что подопечным Черчесова предстоит сегодня отыгрываться. Матч начнется в 21.30 мск.

21:15

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов словацкий «Слован» из Братиславы принимает на своем поле венгерский «Ференцварош», которым руководит российский главный тренер Станислав Черчесов. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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