В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов венгерский «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова пытается отыграться за домашнее поражение у словацкого «Слована» в Братиславе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Матч не начался
27 июля 21:30
Слован Бр
Братислава, Словакия
0:0
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Стадион «Тегельне Поле (Народны)», Братислава
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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21:20
Первый матч закончился в пользу сегодняшних хозяев со счетом 2:1. Так что подопечным Черчесова предстоит сегодня отыгрываться. Матч начнется в 21.30 мск.
21:15
В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов словацкий «Слован» из Братиславы принимает на своем поле венгерский «Ференцварош», которым руководит российский главный тренер Станислав Черчесов. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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