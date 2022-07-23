А вот теперь опасно! Санчо вновь оказывается на ударной позиции, но далековато отпускает мяч на себя — Мартинес успевает накрыть.
Справилась защита «Юнайтед» с попыткой атаки «Астон Виллы». Стоит отметить, что опасных моментов за первые полчаса игры было создано не так уж и много.
Мартнес тоже активно включился в перепасовку со своими футболистами. Атака «Астон Виллы» не получилась, остановились футболисты в центре поля.
ГОООООООООООООЛ! Очень красивую комбинацию разыграл «Юнайтед». Фернандеш получил мяч, обработал его и отдал на Шоу, который прострели вдоль ворот — Санчо оставалось только замкнуть, что он и сделал.
Очень высоко футболисты «Астон Виллы» встречают соперника. А тем временем Фернандеша сбивают, Динь постарался.
Рэмси попытался придумать что-то на фланге с партнерами, но ошибся — мяч у него забрали достаточно быстро.
Рэшфорд разгонял атаку по флангу, но опасть «с наскока» ничего не получилось. Отыгран мяч назад, но контроль остается за «Юнайтед».
Ингс и Шоу столкнулись, но без особых проблем, быстро все выяснили футболисты между собой. А Коутинью предупрежден за споры с арбитром в другом эпизоде.
А вот теперь в игре Мартинес! И теряет «Юнайтед» потенциальный момент, после сэйва голкипера мяч отлетает не очень удобно прямо к игрокам соперника, но защитник вовремя выносят мяч подальше от ворот.
Спасает де Хеа после удара Кэша! Плотно бил игрок «Астон Виллы», но справился испанский голкипер.
Потихоньку забирает себе инициативу «Юнайтед». Правда, начать атаку быстро с центра поля не удается, приходится защитникам чуть отходить назад.
То и дело мяч доходит до де Хеа, пока он в игре больше, чем Мартинес. Впрочем, опасных моментов пока что нет.
Стартовые составы команд на матч выглядят следующим образом: «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Линделёф, Магуайр, Далот, Фернандеш, Фред, ван де Бек, Санчо, Марсьяль, Рэшфорд.
«Астон Вилла»: Мартинес, Динь, Мингз, Диего, Камара, Кэш, Коутиньо, Макгинн, Рэмси, Ингс, Уоткинс.