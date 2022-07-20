20 июля 2022, 21:00
Спорт
Черчесов рвется в Лигу чемпионов: «Ференцварош» принимает «Слован». LIVE
6550921 21.05.2021 Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на тренировке в рамках подготовки борной к чемпионату Европы по футболу, мая 2021 года
Алексей Майшев/РИА «Новости»
В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА будапештский «Ференцварош» на своем поле принимает «Слован» из Братиславы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
1-й тайм
20 июля 21:00
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
0 : 0
Слован Бр
Братислава, Словакия
Стадион «Гроупама Арена», Будапешт
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
'15
Дибус вытаскивает мяч после удара Вайсса с близкого расстояния!
'14
Лаидуни с фолом отобрал мяч у Вайсса, штрафной удар исполнит словацкая команда.
'11
Еще один удар нанес Шапонич из удобной позиции, но вновь голкипер «Ференцвароша» играет надежно.
'10
Боли пробил с передачи Лаидуни, но мяч пролетел мимо створа ворот Дибуса.
'8
Канкава сфолил на Боли в середине поля, судья свистит в пользу «Слована».
'5
Шапонич чуть заступил за линию последнего защитника венгерской команды, оказавшись в офсайде.
'3
Первые минуты игры остаются за подопечными Черчесова.
20:55
Состав «Слована»: Хован, Медведев, Кашия, Абена, Де Марко, Паушек, Вайсс, Канкава, Куцка, Барсегян, Шапонич.
20:50
Состав «Ференцвароша»: Дибус, Уинго, Ковачевич, Ммаэ, Чивич, Эсити, Сакариассен, Лаидуни, Нген, Боли, Траоре.
20:45
В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов венгерский «Ференцварош», который тренирует Станислав Черчесов, принимает «Слован». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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